FOTO Ronaldo kupio najskuplju vilu u Portugalu, pogledajte slike

Ima se, može se. Poslovica koju često znamo čuti vezana je za one dubljeg džepa, a u ovom slučaju vrijedi za jednog od najboljih igrača svijeta, Cristiana Ronalda.

Kako piše španjolska Marca, 37-godišnji nogometaš Manchester Uniteda kupio je najskuplju vilu u rodnom Portugalu, vrijednu 21 milijun eura. Kuća se nalazi u Estorilu, oko pola sata udaljenom od glavnog grada Lisabona.

