AI: U finalu Svjetskog će igrati Portugal i Argentina! Evo tko je veliki pobjednik

Uskoro počinje Mundijal u Kataru pa će kroz mjesec dana turnira najvažnije pitanje biti: tko će ga osvojiti? Znanstvenici iz tvrtke BCA Research ponudili su nam odgovor na pitanje, a tek ćemo vidjeti hoće li se predviđanje ostvariti.

Naime, njihovo AI superračunalo 'izračunalo' je kako će se u finalu najvećeg međunarodnog nogometnog natjecanja susreti - Ronaldo i Messi! Portugal protiv Argentine, dakle. Portugalci će prethodno nakon izvođenja jedanaesteraca u polufinalu izbaciti Engleze.

