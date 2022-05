FOTO Pogledajte tučnjavu igrača Šibenika i Dinama: Sudac ostao izgubljen

Dinamo je pobjedom 2:0 na Šubićevcu protiv Šibenika stigao do 23. titule prvaka, ali cijelu tu lijepu priču za Zagrepčane malo je narušilo ponašanje Erosa Grezde, koji je cijelu utakmicu imao privatne sukobe sa Stefanom Ristovskim.

Tijekom prvog poluvremena ga je umalo ozlijedio i izbjegao žuti karton, no u 81. minuti i kod 0:2, ušao je iznimno agresivno u nogometaša Dinama. Već to je bilo dovoljno za opomenu suca Marija Zebeca, ali...

Prije nego je stigao reagirati, Ristovski je prišao Grezdi i rekao mu što misli o njegovom startu, a domaćeg nogometaša to je samo dodatno razljutilo pa je krenuo u obračun s dinamovcem. Samo nekoliko sekundi kasnije, svjedočili smo sukobu svih aktera utakmice, no prednjačio je i dalje Grezda.

Baš kad se činilo da su ga suigrači smirili, odlučio je "milimetar" od suca udariti Luku Menala i izazvati novi sukob. Kad se smirilo i to, sve su oči bile uprte u Zebeca, no on je još jednom potvrdio da ne zna riješiti situacije kao takva, gdje mora odlučno pokazati autoritet.

Dao je žuti karton Karlu Biliću, koji je bio podosta aktivan u sukobu, a tek onda i Grezdi. Umjesto direktnog crvenog, Zebec je izabrao blaži pristup pa doveo nogometaše Dinama u opasnost. Naime, susret je jasno išao u smjeru pobjede gostiju i prekršaj na Ristovskom bio je osvetničkog karaktera, kao i sve ono nakon njega.

Srećom, težih posljedica nije bilo i dinamovci teško da će se ičega sjećati osim titule koju su proslavili pred brojnim navijačima.