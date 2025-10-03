FOTO Pogledajte što su Talijani napravili Luki Modriću nakon što je zaludio nogometnu 'čizmu'

Naši Portali
HRVATSKI FENOMEN

FOTO Pogledajte što su Talijani napravili Luku Modriću nakon što je zaludio nogometnu 'čizmu'

VL
Autor
Vecernji.hr
03.10.2025.
u 14:25

Novinar Gazzette, Luigi Garlando, rekao je da, iako je Modrić igrač s najviše točnih dodavanja u ligi, njegova čarolija leži u nečem drugom.

Najnovija naslovnica najlčitanijeg talijanskog sportskog dnevnika Gazzetta dello Sport još jednom je potvrdila ono u čemu navijači Milana i Ijubitelji nogometna diljem Italije svjedoče od početka sezone. Na današnjoj naslovnici novina., uz veliku fotografiju nasmijanog hrvatskog kapetana, stoji naslov: Baby Modrić. Il tesoro del Milan, što je u prijevodu znači: Baby Modrić. Blago Milana.

Talijanski medijski div nije štedio komplimente za kapetana vatrenih, objašnjavajući zašto je Modrić, veteran svjetskog nogometa, zaslužio nadimak - dječak. 'Ima 40 godina, ali ima fizičke testove kao rekorder, na terenu trči kao najmlađi', stoji u podnaslovu koji dočarava oduševljene cijele 'čizme'.

Od svog dolaska u redove crveno-crnih 4. kolovoza 2025., Modrić se nije nametnuo samo kao lider svlačionice, već kao pokretačka snaga momčadi. Novinar Gazzette, Luigi Garlando, rekao je da, iako je Modrić igrač s najviše točnih dodavanja u ligi, njegova čarolija leži u nečem drugom. 

- Entuzijazam koji pokazuje u 40. godini, sa Zlatnom loptom u vitrini, njegova je najveća pobjeda. Možda mu je, kao nekome tko je odrastao diveći se Zvonimiru Bobanu, lakše pronaći nadahnuće u dresu Milana. A možda je razlog i prošla sezona u Realu, gdje je igrao na kapaljku - piše Garlando.ž

Foto: Gazzetta dello Sport

- Ključnu ulogu, čini se, odigrao je i trener Massimiliano Allegri, koji mu je dao potpunu slobodu. "Trči koliko, kako i gdje želiš", navodno su bile upute koje su Modriću omogućile da igra i po 90 minuta, kao u najboljim danima. Kamere su ga uhvatile kako se smije čak i dok sjedi na klupi, što svjedoči o čistom užitku igranja. "Upravo je to najvrjednija lekcija za mlade nogometaše. Nije ključno kako pucaš loptu, već s kakvom strašću živiš svoj poziv - smatra talijanski novinar. 

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

Avatar patkovic
patkovic
15:08 03.10.2025.

Istina, eros-volja je ključ svakog uspjeha

