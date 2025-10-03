FOTO Pogledajte što su Talijani napravili Luki Modriću nakon što je zaludio nogometnu 'čizmu'

Najnovija naslovnica najlčitanijeg talijanskog sportskog dnevnika Gazzetta dello Sport još jednom je potvrdila ono u čemu navijači Milana i Ijubitelji nogometna diljem Italije svjedoče od početka sezone. Na današnjoj naslovnici novina., uz veliku fotografiju nasmijanog hrvatskog kapetana, stoji naslov: Baby Modrić. Il tesoro del Milan, što je u prijevodu znači: Baby Modrić. Blago Milana.

Talijanski medijski div nije štedio komplimente za kapetana vatrenih, objašnjavajući zašto je Modrić, veteran svjetskog nogometa, zaslužio nadimak - dječak. 'Ima 40 godina, ali ima fizičke testove kao rekorder, na terenu trči kao najmlađi', stoji u podnaslovu koji dočarava oduševljene cijele 'čizme'.

Od svog dolaska u redove crveno-crnih 4. kolovoza 2025., Modrić se nije nametnuo samo kao lider svlačionice, već kao pokretačka snaga momčadi. Novinar Gazzette, Luigi Garlando, rekao je da, iako je Modrić igrač s najviše točnih dodavanja u ligi, njegova čarolija leži u nečem drugom.

- Entuzijazam koji pokazuje u 40. godini, sa Zlatnom loptom u vitrini, njegova je najveća pobjeda. Možda mu je, kao nekome tko je odrastao diveći se Zvonimiru Bobanu, lakše pronaći nadahnuće u dresu Milana. A možda je razlog i prošla sezona u Realu, gdje je igrao na kapaljku - piše Garlando.ž

Foto: Gazzetta dello Sport

- Ključnu ulogu, čini se, odigrao je i trener Massimiliano Allegri, koji mu je dao potpunu slobodu. "Trči koliko, kako i gdje želiš", navodno su bile upute koje su Modriću omogućile da igra i po 90 minuta, kao u najboljim danima. Kamere su ga uhvatile kako se smije čak i dok sjedi na klupi, što svjedoči o čistom užitku igranja. "Upravo je to najvrjednija lekcija za mlade nogometaše. Nije ključno kako pucaš loptu, već s kakvom strašću živiš svoj poziv - smatra talijanski novinar.