NA RUBU

Talijani Luku prigrlili kao svojeg zbog ovog poteza: 'Već je postao Talijan'

Modrić Milan
AC Milan
VL
Autor
Karlo Koret
02.10.2025.
u 10:09

Modriću je to bio šesti nastup u dresu Milana otkako mu se pridružio ovog ljeta kao slobodan igrač iz Real Madrida. Dosad je ostvario učinak od jednog pogotka i jedne asistencije.

Nogometaši Milana svladali su Napoli s 2:1 na svom San Siru u posljednjem kolu talijanske Serie A. Rossoneri su tako preuzeli vrh prvenstvene ljestvice nakon pet kola, a novu odličnu predstavu u tom susretu pružio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić. Legendarni veznjak ponovno je primio pregršt čestitki nakon utakmice, ali navijači posebno ističu jedan detalj koji nema veze s nogometom.

Riječ je o situaciji kod jednog prekida kada je Modrić prilazio sudcu kako bi razgovarao s njime pritom gestikulirajući rukama. Snimka je ubrzo postala viralna pa ju je na kraju podijelila i službena TikTok stranica Serie A uz opis - Već je postao Talijan. 

@seriea #Modrić already Italian 🇮🇹🤌🏻 #SerieA #edit #italia #tiktokcalcio ♬ suono originale - SICILIANLANGUAGE

Za Talijane je karakteristično da pričaju rukama koliko i ustima te su u govoru česte gestikulacije poput ove koju je Modrić izveo. Spoje vrhovi prstiju, a dlan okrene prema gore. Taj stav ruke postao je sinonim za Talijane zahvaljujući popularnom internetskom 'memeu'.

Modriću je to bio šesti nastup u dresu Milana otkako mu se pridružio ovog ljeta kao slobodan igrač iz Real Madrida. Dosad je ostvario učinak od jednog pogotka i jedne asistencije. Po dolasku među Rossonere potpisao je jednogodišnji ugovor.

Pogotke za Milanu pobjedu postigli su Alexis Saelemakers i Christian Pulišić dok je strijelac za Napoli bio Kevin de Bruyne. Milan iz prvih pet prvenstvenih utakmica ima četiri pobjede i poraz.

