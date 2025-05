FOTO Objava Interove zvijezde postala je viralna. Ismijavao je Yamala, a zatim obrisao fotografiju

Napadač Intera Marcus Thuram izbrisao je objavu na Instagramu u kojoj je ismijavao zvijezdu Barcelone Laminea Yamala nakon trijumfa "Nerazzurra" protiv "Blaugrane" u polufinalu Lige prvaka. Inter je nakon dvije fantastične polufinalne utakmice porazio Barcelonu ukupnim rezultatom 7-6. Prva utakmica u Barcelonu je završila 3-3, dok je uzvrat na San Siru završio sa 4-3 nakon produžetaka za talijanski sastav.

Thuram je nakon utakmice utješio španjolskog reprezentativca, ali kako je prenio Sport Mediaset, u srijedu ujutro pokazao je potpuno drugačiji stav na društvenim mrežama. Interova zvijezda je "trolara" Yamala na Instagramu i iako je brzo uklonio sliku, ona je brzo postala viralna na društvenim mrežama.

Francuski napadač je priznao svoju grešku, ne samo brisanjem Instagram storyja već i dodavanjem nove objave u kojoj je uz njihovu zajedničku fotografiju napisao: Veličina prepoznaje veličinu.

Thuram just posted on his IG story😂 pic.twitter.com/S39waNZB3j