Katastofalne vijesti za Hrvatsku uoči početka Europskog prvenstva u rukometu!

Hrvatske rukometaše od Europskog prvenstva dijeli još 15 dana, a izbornik Dagur Sigurdsson danas je okupio igrače uoči priprema u Prelogu. Nažalost Hrvatska će na turniru biti bez Marina Šipića, jednog od ključnih igrača na poziciji pivota.

- Ja bih igrao pod injekcijama, no liječnici su mi savjetovali da je bolje da preskočim turnir - rekao je Šipić.

Šipić je važnu ulogu imao i na prošlom Svjetskom prvenstvu, gdje je pogotkom protiv Mađarske u četvrtfinalu izravno sudjelovao u plasmanu među najbolje.

Međutim, teška ozljeda koljena je ugasila nade u njegov nastup na Europskom prvenstvu. Zbog toga je na popisu reprezentacije njegovo mjesto zauzeo Zlatko Raužan, jedan od najstandardnijih hrvatskih pivota ove sezone.

Član RK Sesvete pruža odlične partije u domaćem prvenstvu i Europskoj ligi, što nije promaknulo izborniku Sigurdssonu. Raužana u Sesvetama trenira Igor Vori, bivši reprezentativni pivot, koji itekako dobro poznaje njegove kvalitete.

Hrvatska će svoj nastup na Europskom prvenstvu otvoriti utakmicom protiv Gruzije, koja je na rasporedu za točno 15 dana u 18 sati.