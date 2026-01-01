Naši Portali
PROBLEM

Procurila plaća Dominika Livakovića: 'Ostali su u šoku kada su čuli koliko zarađuje'

VL
Autor
Marko Pavić
01.01.2026.
u 17:23

Livaković je vrlo blizu povratka u Dinamo, no interes je pokazao i Ajax. Međutim, po pisanju nizozemskog portala Football Transfers Ajax je "ostao u šoku kada je čuo Livakovićevu plaću".

Dominik Livaković na izlaznim je vratima Girone u koju je stigao na posudbu na početku sezone iz Fenerbahčea. Međutim, u Španjolskoj nije dobio priliku i sada će pronaći novi klub u kojem će braniti uoči nastupa Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

Livaković je stigao u Fenerbahçe u ljeto 2023., kada je turski klub Dinamu platio više od 6,5 milijuna eura odštete. Procijenjena tržišna vrijednost hrvatskog reprezentativca trenutačno iznosi osam milijuna eura, no Fenerbahçe bi ga mogao pustiti i za manji iznos, ponajprije zbog visokih primanja koja opterećuju klupski proračun.

Iako bi odšteta mogla biti prihvatljiva za Ajax, upravo plaća predstavlja najveću prepreku. Livaković ima ugovor s Fenerbahçeom do sredine 2028. godine te, prema podacima Capologyja, zarađuje fiksnih 3,3 milijuna eura godišnje, uz mogućnost dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse. Trenutačno u Ajaxu samo Ko Itakura i Kasper Dolberg imaju veća fiksna primanja, oko 3,5 milijuna eura godišnje.

Prema riječima Ajaxova analitičara Dylana ter Laaka, klub se nalazi pred teškom odlukom. "S takvom plaćom Livaković bi postao jedan od najbolje plaćenih igrača Ajaxa, možda čak i najplaćeniji. S obzirom na financijsku situaciju o kojoj se često govori, postavlja se pitanje je li mudro izdvajati toliki iznos za plaću", istaknuo je.

