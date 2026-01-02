Svjedok opisao trenutke strave: 'Vidio sam kako ljudi gore od glave do pete, svaki dan sam išao tamo'

„Mislio sam da je moj mlađi brat unutra, pa sam prišao i pokušao razbiti prozor kako bih pomogao ljudima da izađu, a zatim sam ušao“, ispričao je osamnaestogodišnji svjedok koji je želio ostati anoniman za BBC nakon što je veliki požar na novogodišnjoj zabavi u švicarskom skijalištu Crans-Montana pretvorio večer slavlja u noćnu moru.

Policija je izvjestila da je oko 40 ljudi poginulo u požaru koji je izbio u baru Le Constellation u 01:30 sati u četvrtak. Dodatnih 115 osoba je ozlijeđeno, uglavnom s teškim opeklinama. Svjedok je ispričao BBC-ju da je bio u blizini bara kada je čuo veliku eksploziju, nakon čega je uslijedio gust dim. Dok su drugi pokušavali pobjeći, on je ušao unutra tražeći svog brata. Unutra je opisao prizor užasa.

„Vidio sam ljude kako gore... Našao sam ljude kako gore od glave do pete, više nisu imali odjeću“, rekao je, dodajući: „Bilo je vrlo šokantno.“ Njegov brat je, srećom, bio neozlijeđen. „Svaki dan ovog tjedna sam išao u ovaj bar - onog dana kad nisam otišao, izgorjelo je“, rekao je.

Vatrogasci i liječnici brzo su reagirali, a on je pokušao pomoći gdje je mogao, nudeći vodu i odjeću ozlijeđenima. Samo nekoliko minuta prije, mještani i turisti slavili su dolazak 2026. godine, tijekom jednog od najprometnijih blagdanskih razdoblja za alpske skijaške centre. Le Constellation je veliki bar s kapacitetom od oko 300 ljudi, raspoređen na dva kata i terasu, iako nije poznato koliko je ljudi bilo prisutno u trenutku izbijanja požara.

Dvije Francuskinje, Emma i Albane, koje su bile unutar bara kada je požar izbio, ispričale su za francuski BFMTV da vjeruju kako je požar počeo kada je konobarica stavila „rođendanske svijeće“ na nekoliko boca šampanjca. „Za nekoliko sekundi cijeli strop je bio u plamenu. Sve je bilo od drveta“, rekle su, dodajući da su plamenovi „počeli vrlo brzo rasti“. Evakuacija je bila „vrlo teška“, rekle su, jer je put za bijeg iz sobe u kojoj su se nalazile bio „uzak“, a stepenice koje su vodile prema izlazu bile su „još uže“. „Imali smo puno sreće“, rekle su, tvrdeći da je „oko 200 ljudi pokušavalo izaći u 30 sekundi kroz vrlo uske stepenice“.

Još jedan tinejdžer, koji je bio u baru, ispričao je BBC-ju da je morao tražiti sklonište od „zida vrućine“ prije nego što je uspio pobjeći uz stepenice. Ipak, nije mogao izaći, pa je pokušao razbiti prozor stolom. Tek kad je nogom razbio staklo, uspio je izaći živ.

Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odjel intenzivne njege u najbližoj bolnici brzo se napunio, a neki pacijenti su prebačeni na liječenje u Milano u Italiji. Među onima koji su svjedočili tragediji bio je Oleh Paska, koji je bio u posjetu Crans-Montani sa suprugom i djetetom. Rekao je BBC-u da su upravo proslavili Novu godinu u hotelskoj sobi, oko 50 metara od bara, kada su čuli eksplozije, za koje su isprva mislili da su petarde. Čuli su nekoga kako plače vani, no isprva su pomislili da je izbila tučnjava.

„Tek kada su počele dolaziti hitne službe, s različitim vrstama sirena koje su signalizirale dolazak kola hitne pomoći, policije i vatrogasaca, shvatili smo da nešto nije u redu“, rekao je.

Daniela iz Milana, koja ima kuću za odmor u paralelnoj ulici, također je svjedočila užasu. Vraćajući se kući sa suprugom s večere, počela je osjećati miris dima u blizini bara i vidjela izgorjelu jaknu na podu. „Ljudi su trčali u svim smjerovima, vrištali i plakali. Vidjela sam kako nekoliko ljudi iznose na nosilima“, ispričala je za BBC. „Mladić mi je prišao i rekao da je vidio pakao - stvari koje nikada neće zaboraviti. A onda sam se samo ukočila.“ Nakon što se vratila u svoj stan, rekla je da su „cijelu noć mogli čuti vriske - bilo je strašno“.

Jedan student, koji nije želio biti imenovan, stigao je u bar sa svojim prijateljem dok su ljudi bježali van i gorjeli. Želeći pomoći, student je ispričao BBC-ju da je pohitao u obližnji restoran, gdje je menadžer uveo neke od ozlijeđenih i ponudio im vodu dok su čekali dolazak hitnih službi. „Svuda ih je bolilo“, prisjetio se student, dodajući da su neki samo vikali, dok su drugi ležali na podu i nisu govorili ništa.

Šok je preplavio grad u četvrtak, nakon scena kaosa i tragedije koje su se dogodile tijekom noći. Talijanski veleposlanik u Švicarskoj rekao je da bi moglo proći nekoliko tjedana da se identificiraju sve žrtve, dok je ministar vanjskih poslova naglasio da će identifikacija biti teška zbog teških opeklina.

Prijatelji i obitelj još uvijek nervozno čekaju vijesti o svojim voljenima. Jedan Talijan je rekao da je njegov prijatelj koji je bio u baru „izgorio cijeli“, dok je drugi helikopterom prebačen u Zürich. „Još jedan naš prijatelj... sinoć nismo imali vijesti, nije ga se moglo pronaći“, rekao je za talijansku televiziju Rai News. „Moji prijatelji i ja nismo spavali sinoć, jedva smo jeli“, dodao je.