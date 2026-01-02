Medijalna plaća u studenom bila je 1281 euro neto, a prosječna 1470 eura. Primanja su 2025. oko deset posto veća nego 2024. godine, no s takvim plaćama Hrvatska ne može popuniti sva slobodna radna mjesta. Najslabije plaćeni radnici zarađuju do 827 eura neto, a 10 posto najbolje plaćenih ima plaće iznad 2255 eura neto. Prema metodologiji Eurostata, stopa slobodnih radnih mjesta u Hrvatskoj posljednjih se godina stabilizirala oko 1,5 %, što je ispod prosjeka Europske unije, ali iznad nekih zemalja srednje i istočne Europe. Stopa slobodnih radnih mjesta (job vacancy rate) mjeri udio nepopunjenih radnih mjesta u ukupnom broju radnih mjesta te predstavlja standardni pokazatelj napetosti na tržištu rada. Češka i Slovenija imaju stopu slobodnih radnih mjesta od oko 2%, što upućuje na to da se u tim zemljama radnici lakše zapošljavaju. Hrvatska brojka pokazuje tržište rada koje nije izrazito pregrijano, ali istodobno upućuje na strukturne manjkove radne snage u određenim sektorima i zanimanjima.
Poremećaji na hrvatskom tržištu rada: Nezaposleni teško do posla, a poslodavci do radnika
Poremećaj na tržištu rada: nezaposlenima teško pronaći posao, a poslodavcima radnike
Komentara 3
Domaći radnici se teško zapošljavaju iz dva razloga; za niže rangirana radna mjesta poslodavci traže strane radnike jer su im jeftiniji, a slobodnih, više rangiranih radnih mjesta, baš i nema, jer nam je takvo godpodarstvo.
Onaj koji vas plaća da uporno spominjete prosjek umjesto minimalne plaće, taj će sigurno ići u onaj 9. krug. Sramota.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
A za inženjere nema posla. Moraju iseliti iz Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo ne postoji.