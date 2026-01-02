'Odvratno': Ne nazire se kraj drami! Produbljen razdor u slavnoj obitelji nakon vjenčanja - zbog jednog poteza mladoženje

Vjenčanje Holly Ramsay, kćeri slavnog chefa Gordona Ramsaya, i plivača Adama Peatyja privuklo je značajnu pozornost javnosti, ponajviše zbog obiteljskih razmirica koje su izašle u javnost. Mladoženja je nedavno poduzeo potez koji mnogi smatraju neprihvatljivim: na društvenim mrežama dodao je mladenkino prezime svom.

Sličan je korak prije nekoliko godina poduzeo i stariji sin Beckhamovih, koji su također bili među uzvanicima na subotnjem vjenčanju. Na ceremoniji je bila prisutna samo Adamova starija sestra, koja je stajala uz olimpijskog plivača na njegov veliki dan, dok je njegov otac navodno dobio pozivnicu pod posebnim uvjetima.

Govori se da mu je dopušteno prisustvovati vjenčanju isključivo ako sjedne u stražnje klupe crkve, što je duboko pogodilo njegove roditelje, osobito majku koja je isprva željela doći na ceremoniju bez poziva. Obiteljski izvor izjavio je za The Sun: "Iskreno, odvratno je što se sve dogodilo bez da se Adam prethodno javio mami i tati," dodajući: "Bio je to težak dan za Caroline i Marka, pa je obitelj provela večer zajedno.

Caroline je bila uzrujana čim je vidjela fotografije s vjenčanja. Činjenica da je njegov otac mogao doći i sjediti u stražnjem dijelu crkve... Marku je rečeno da može sjediti iza ljudi koje Adam vjerojatno nikad nije ni vidio ni razgovarao s njima." Čini se da je obiteljski razdor započeo prošlog rujna, kada par nije pozvao Adamovu obitelj na zaruke.

Situacija se dodatno pogoršala prošlog mjeseca kada njegova majka, Hollyna svekrva, nije bila pozvana na glamuroznu djevojačku večer, unatoč tome što su mladenkina majka, Tana Ramsay, i brojne njezine prijateljice, uključujući Victoriju Beckham, bile pozvane. Iako je prvotno planirala pratiti ceremoniju s ulice, u posljednji se trenutak predomislila, smatrajući da bi joj to bilo "previše bolno".