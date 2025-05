FOTO Barcelona kipi od bijesa. Na udaru je slavni sudac: 'On je prijatelj Reala'

Barcelona je igrala sezonu iz snova sve dok nisu naišli na Inter pod vodstvom Simonea Inzaghija. "Demon iz Piacenze" je složio momčad koja je napravila ono čemu se malotko nadao i nadigrala sjajne Katalonce u polufinalu Lige prvaka. U tvrdom dvomeču punom preokreta uspjeli su se obraniti od naleta i virtuoznih poteza, a istovremeno biti efikasni u napadu te tako doći do pobjede s ukupnih 7-6. Interu je ovo drugo finale u tri godine.

Prošli su put crno-plavi izgubili od Manchester Cityja, a ovoga puta će čekati boljeg iz ogleda Paris Saint-Germaina i Arsenala. Dok navijači Intera sa znatiželjom čekaju uzvrat na Parku prinčeva koji se igra večeras u 21 sat, navijači Barcelone protestiraju protiv sudačkih odluka i suca Szymona Marciniaka.

Tvrde kako je glavni sudac prijatelj Real Madrida. Na društvnoj mreži X pojavila se fotografija poljskog suca koi u svojoj svlačionici ima predmete s obilježjima najvećeg rivala katalonskog kluba. Smatraju da je još jedan dokaz poništavanje penala Julianu Alvarezu u osmini finala Lige prvaka, kada je irač dva puta dirao loptu prilikom izvođenja.

Mundo Deportivo je uputio kritike Marciniaku, tvrdeći kako je sudio u korist Intera. "Kad god je bila sporna situacija, Poljak i njegovi VAR pomoćnici presudili su u korist Intera. Marciniak, koji ima prijateljsku prošlost s Real Madridom, oštetio je Barcu sa svojim pomoćnicima", napisali su u tekstu. Istog je mišljenja nakon utakmice bio i Hansi Flick.

Barca, Bayern, Atletico fans, let us start a petition against Marciniak. We all got robbed by him within a year because he works for Real Madrid. It would be nice if someone started some sort of petition, I‘ll be the first to sign it. pic.twitter.com/dFDkB0HFYu