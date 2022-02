FOTO Đokovića 'uhvatili' na zanimljivim mjestima u Dubaiju, evo što je tamo radi

Novak Đoković trenira u Dubaiju pred turnir iz serije 500, a stigao je i posjetiti veliku izložbu u ovom gradu. Naime, Đoković je snimljen kako obilazi Expo, otvorenu svjetsku izložbu čiji je trenutni domaćin Dubai.

Ekspo je u Dubaiju trebao je biti održan 2020. godine, ali je zbog pandemije koronavirusa odgođen. Izloženi su eksponati iz 192 zemlje, otvoren je 1. listopada 2021. godine i biće otvoren sve to 31. ožujka 2022. godine.

Đoković nije na izložbi bio sam. S njim je bila i supruga Jelena, baš kao i njegova djeca.

No, to nije jedino mjesto na kojemu je 'uhvaćen' Đoković. Srbin je još jednom oduševio fanove i s njima se fotografirao na plaži.

Vidi se kako Đoković, osim što trenira, odlično uživa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Someone is having loads of fun in Dubai



📸: https://t.co/gXOu5HJINe pic.twitter.com/cRou80bSc7