VIDEO Hrvatski tenisač podivljao na suca, pale i teške riječi: 'J***m ti majku'

Madrid Open
JUAN MEDINA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
12.03.2026.
u 16:00

Nažalost, nakon meča puno se više priča o potezu hrvatskog tenisača sredinom drugog seta nego o samom tenisu

Hrvatski tenisač Borna Gojo pobijedio je Geoffreyja Blancaneauxa u drugom kolu ATP Challengera u Cherbourgu sa 7:5, 6:7 i 6:4. 194. igrač svijeta tako je došao do sedme pobjede zaredom nakon više od tri sata igre.

Nažalost, nakon meča puno se više priča o potezu hrvatskog tenisača sredinom drugog seta nego o samom tenisu. U odlučujućem poenu tie-breaka drugog seta, koji je dobio Blancaneaux, Gojo je bio uvjeren da je lopta otišla u aut, no sudac se nije slagao i dodijelio poen i set Francuzu.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili!

- Ovo je očit aut! - vikao je Gojo na engelskom jeziku, a potom se prebacio na hrvatski: "Je**m ti majku, ti je**m u pi**u!" - vikao je hrvatski tenisač, ali izvukao se samo s opomenom budući da ga sudac nije razumio.

Na kraju se uspio smiriti i dobiti treći set te se plasirati u sljedeću fazu natjecanja. 
Ključne riječi
sudac tenis psovanje Borna Gojo

