VIDEO Hrvatski tenisač podivljao na suca, pale i teške riječi: 'J***m ti majku'

Hrvatski tenisač Borna Gojo pobijedio je Geoffreyja Blancaneauxa u drugom kolu ATP Challengera u Cherbourgu sa 7:5, 6:7 i 6:4. 194. igrač svijeta tako je došao do sedme pobjede zaredom nakon više od tri sata igre.

Nažalost, nakon meča puno se više priča o potezu hrvatskog tenisača sredinom drugog seta nego o samom tenisu. U odlučujućem poenu tie-breaka drugog seta, koji je dobio Blancaneaux, Gojo je bio uvjeren da je lopta otišla u aut, no sudac se nije slagao i dodijelio poen i set Francuzu.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovo je očit aut! - vikao je Gojo na engelskom jeziku, a potom se prebacio na hrvatski: "Je**m ti majku, ti je**m u pi**u!" - vikao je hrvatski tenisač, ali izvukao se samo s opomenom budući da ga sudac nije razumio.

Borna Gojo completely lost control after the referee's mistake. He said some bad words to referee. pic.twitter.com/YtjRlEU1Iy — janko (@mestar_jedini) March 11, 2026

Na kraju se uspio smiriti i dobiti treći set te se plasirati u sljedeću fazu natjecanja.