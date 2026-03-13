Kulenović upisao asistenciju u uvjerljivoj pobjedi Torina

Uvjerljivu pobjedu ostvarili su nogometaši Torina pred svojim navijačima, svladavši u petak Parmu s 4-1 u prvoj utakmici 29. kola talijanske Serie A, uz nesvakidašnju situaciju, dva autogola gostujuće momčadi u razmaku nešto većem od jedne minute.

Giovanni Simeone je već u 3. minuti postigao vodeći pogodak za Torino. Izjednačio je Mateo Pellegrino u 20. minuti. U 55. minuti je Enrico Delprato bio prvi nesretnik koji je poslao loptu u svoju mrežu, a nešto više od minute poslije to je isto učinio Mandela Keita pa je Torino u 57. minuti vodio 3-1. Konačnih 4-1 postavio je Duvan Zapata u prvoj minuti dodatka, a dodavač kod tog gola bio je Sandro Kulenović koji je ušao u 77. minuti.

Nikola Vlašić je igrao do treće minute dodatka.

Torino je s 33 boda priivremeno skočio na 13. mjesto, a Parma je na 12. poziciji sa samo bodom više.

Vodeći Inter ima 67 bodova, sedam više od drugoplasiranog Milana.