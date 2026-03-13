FOTO Tuga u domu Marije Šerifović, shrvana pjevačica oglasila se u kasne sate

Srpska glazbenica Marija Šerifović, sinoć je u kasnim satima objavila tužnu vijest. Naime, uginuo je njezin kućni ljubimac, engleski buldog imena Huck. Bio je dio njezine obitelji, često ga je objavljivala na društvenim mrežama, a s pratiteljima je dijelila anegdote sa svojim kućnim ljubimcem, koji je bio umiljat, simpatičan i proždrljiv. Od njega se oprostila emotivnim riječima: "A život, živo ima svoj kalendar... Debeli moj trute, sad su sve pljeskavice tvoje!!! Nedostajat će svima. Svi psi idu u raj", podijelila je i njegovu preslatku fotografiju. "Zauvijek najljepši, Huck the Gladiator. 9. 2. 2017. - 12. 3. 2026.", dodala je Marija Šerifović.

Podsjetimo, i njezin sinčić Mario obožavao je njihova kućnog ljubimca, a Marija je, kao što smo već spomenuli, često objavljivala videa i fotografije sa psićem. Jednom je prilikom opisala koliko je vezana za njega, točno za njegov rođendan. "Sretan ti rođendan, ružo moja rumena, cvijete najljepši, sunce moje i moj suncobranu, najljepši valu i nebo moje najljepše plavo... Moj najljepši pas i ljubav moja... Sretan ti rođendan, sine moj voljeni, blatnjavi, šugavi. Voli te tvoj roditelj, puno, veoma, mnogo", napisala je Marija tada i raznježila svoje pratitelje.

Podsjetimo, sredinom studenog prošle godine pisali smo o tome da je Marija tada doživjela najveću tugu, kada je preminuo njezin otac Rajko. Tada je i sama pjevačica podijelila i potvrdila tužnu vijest dirljivom objavom. Marija je napisala riječi koje su dirnule tisuće njezinih obožavatelja i kolega. - Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gdje si sada. Tvoj šampion - stoji u objavi kojom se oprostila od oca, a ispod koje su se zaredali izrazi sućuti.

Odnos Marije i Rajka godinama je bio turbulentan, o čemu je pjevačica i sama javno govorila. Ipak, nedavno je otkrila da su napokon pronašli zajednički jezik i izgladili sve nesuglasice. Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, ispričala je dirljiv trenutak s njihovog posljednjeg susreta. - Rekao mi je: 'Ma što god da sam napravio loše, pogrešno, naopako... Barem znam da sve što ima veze s tobom da sam napravio ispravno'. Time je htio reći da je iza sebe ostavio osobu kojom se može ponositi kao kćeri. Bio je iskren i to jest istina - otkrila je tada Marija, potvrdivši da mu je sve oprostila.