Četiri američka vojnika poginula u padu zrakoplova; Oborena još jedna raketa u turskom zračnom prostoru

*Četiri američka vojnika poginula u padu zrakoplova nad Irakom

*Emmanuel Macron izjavio da je francuski vojnik poginuo tijekom napada u regiji Erbil u Iraku

*SAD privremeno dopušta kupnju ruske nafte zadržane na moru

*Iranski Korpus islamske revolucionarne garde namjerava držati Hormuški tjesnac zatvorenim

FOTO 100 fotografija ratnog užasa na Bliskom istoku

12:42 - NATO-ova sredstva zračne i raketne obrane oborila su iransku raketu ispaljenu u turski zračni prostor, priopćilo je tursko ministarstvo obrane, prenosi The Guardian. "Odlučno i bez oklijevanja poduzimaju se sve potrebne mjere protiv bilo kakve prijetnje usmjerene prema teritoriju i zračnom prostoru naše zemlje", navodi se u izjavi ministarstva.

12:30 - Potvrđeno je da su četiri od šest članova posade američkog vojnog zrakoplova koji se srušio u zapadnom Iraku poginula, priopćila je američka vojska u petak, dok se nastavljaju napori spašavanja preostale dvojice. Američki vojni zrakoplov za dopunu goriva srušio se u zapadnom Iraku u četvrtak, u incidentu za koji je vojska rekla da je u njemu sudjelovao drugi zrakoplov, ali nije bio posljedica neprijateljske ili prijateljske vatre. Time se povećava broj poginulih američkih vojnika u sklopu američkih operacija protiv Irana, s dosadašnjih sedam na jedanaest.

10:13 - Izraelska vojska priopćila je da je u petak izvela zračni napad na most u južnom Libanonu, što je vjerojatno prvi put u aktualnoj ofenzivi protiv Hezbolaha da Izrael priznaje gađanje civilne infrastrukture. Izraelska vojska navela je da je most Zrarije preko rijeke Litani bio meta jer je služio kao ključni prijelaz za militante Hezbolaha, no nije to potvrdila dokazima. Izraelske snage tvrde da su militanti Hezbolaha u blizini mosta postavili lansere kojima su napadali Izrael. Napad na most bio je nužan kako bi se uklonila prijetnja izraelskim civilima, stoji u priopćenju vojske.

Libanonski državni mediji su ranije tijekom dana prenijeli da je bespilotna letjelica u petak pogodila stan u bejrutskoj četvrti Burdž Hamud u sjevernom predgrađu libanonske prijestolnice. Prvi je to napad na to područje, piše Reuters. Izraelska vojska ovaj je tjedan svakodnevno izvodila napade na Libanon u sklopu ofenzive protiv proiranskog Hezbolaha nakon što je taj pokret pokrenuo napade na Izrael 2. ožujka u osveti za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog rata protiv Irana. U novim sukobima koji se događaju nakon što je krajem 2024. potpisano primirje između Izraela i militantnog pokreta raseljene su stotine tisuće Libanonaca, prenosi Reuters.

10:08 - Četernesti dan rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana sve više poprima obilježja rata koji se širi izvan početnih planova i političkih kalkulacija. Američki predsjednik Donald Trump gotovo svakodnevno govori da su američki i izraelski udari uništili velik dio iranske vojne infrastrukture, uključujući baze, raketne sustave i objekte povezane s Revolucionarnom gardom. Međutim, događaji na terenu pokazuju da Iran i dalje ima sposobnost odgovora. Raketni i napadi dronovima nastavljaju pogađati izraelske ciljeve, ali i američke baze i interese u državama Perzijskog zaljeva, što potvrđuje da Teheran još nije vojno slomljen kako to često predstavlja Washington. >>OPŠIRNIJE

9:10 - KC-135 Stratotanker, američki zrakoplov za dopunu goriva, srušio se u četvrtak u Iraku. Riječ je o zrakoplovu koji drugima omogućuje dopunu goriva u zraku kako bi proširili domet i dulje ostali u borbenoj zoni. >>OPŠIRNIJE

8:00 - Američki predsjednik Donald Trump objavio je rano u petak novo upozorenje Teheranu, implicirajući daljnju vojnu akciju u aktualnom sukobu. "Pratite što će se danas dogoditi s ovim poremećenim ološem", napisao je na svojoj platformi Truth Social. >>OPŠIRNIJE

7:20 - Sjedinjene Američke Države jučer navečer po lokalnom vremenu privremeno su ukinule sankcije na rusku naftu koja je već na tankerima na moru i tako otvorili put isporuci kupcima širom svijeta, ali ne i sklapanje novih ugovora. >>OPŠIRNIJE

6:25 - Američki vojni zrakoplov za dopunjavanje gorivom srušio se u četvrtak u zapadnom Iraku, u incidentu za koji je Američko središnje zapovjedništvo reklo da je u njemu sudjelovao drugi zrakoplov, ali da nije bio posljedica neprijateljske ili prijateljske vatre. Sjedinjene Države rasporedile su veliki broj zrakoplova na Bliski istok kako bi sudjelovali u operacijama protiv Irana. U izjavi, Američko središnje zapovjedništvo reklo je da provodi akciju spašavanja nakon što se američki zrakoplov za dopunjavanje gorivom KC-135 srušio. Drugi zrakoplov je sigurno sletio.

"Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru tijekom operacije Epski bijes", navodi se u izjavi, koristeći vojni naziv američke operacije protiv Irana. Američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je drugi zrakoplov uključen u incident također bio KC-135 te da je u onom koji se srušio bilo čak šest pripadnika vojske. Islamski otpor u Iraku, krovna skupina oružanih frakcija koje podržava Iran, preuzela je odgovornost za rušenje američkog vojnog zrakoplova za opskrbu gorivom. Skupina je u izjavi navela da je srušila zrakoplov KC-135 "u obrani suvereniteta i zračnog prostora”.

6:20 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron rano je u petak izjavio da je francuski vojnik poginuo tijekom napada u regiji Erbil u Iraku. Macron je u objavi na društvenoj platformi X potvrdio da su brojni francuski vojnici u tom napadu ranjeni. "Ovaj napad na naše snage, koje se bore protiv Daesha od 2015., neprihvatljiv je", rekao je Macron, koristeći pogrdan izraz za ekstremističku skupinu Islamska država. "Njihova prisutnost u Iraku je strogo u okviru borbe protiv terorizma. Rat u Iranu ne može opravdati takve napade", dodao je. Macron nije rekao tko stoji iza napada.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade protiv Irana 28. veljače, a Teheran je uzvratio ciljajući američke baze diljem regije, kao i civilne lokacije, uvlačeći Bliski istok u eskalirajući rat. Šest francuskih vojnika za obuku u borbi protiv terorizma ranjeno je u napadu dronom, priopćila je francuska vojska u četvrtak, samo nekoliko sati nakon što je u tom području ciljano gađana i talijanska baza. Francuska ima stotine vojnika stacioniranih u regiji Erbil kao dio šire međunarodne koalicije za borbu protiv militanata Islamske države u tom području.

Noćni zračni napad koji je pogodio talijansku vojnu bazu u iračkom Kurdistanu bio je namjeran, priopćilo je ranije u četvrtak talijansko ministarstvo obrane, a cilj mu je bio objekt u kojem se nalazi osoblje NATO-a. Francuska raspoređuje desetak ratnih brodova, uključujući svoju jurišnu skupinu nosača zrakoplova, u Sredozemno more, Crveno more i potencijalno Hormuški tjesnac kao dio obrambene podrške saveznicima kojima prijeti sukob na Bliskom istoku.

6:13 - Izraelska vojska kasno u četvrtak izjavila je da su napali infrastrukturu Hezbolaha "širom Libanona". "Prije nekog vremena, Izraelske obrambene snage (IDF) dovršile su nekoliko valova napada usmjerenih na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu i južnom Libanonu", izjavila je vojska na Telegramu. "IDF je napao nekoliko zapovjednih središta Hezbollaha, iz kojih su teroristi Hezbolaha djelovali kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Države Izrael i njezinih civila".

Vojska je nadalje optužila Hezbollah da „sustavno ugrađuje svoju infrastrukturu u civilno stanovništvo diljem Libanona. Ovo je još jedan primjer ciničnog iskorištavanja libanonskih civila od strane organizacije za svoje terorističke aktivnosti“, izjavila je vojska. Ranije je Izrael izjavio da provodi novi val napada na Bejrut i njegova južna predgrađa.

Najnovija eskalacija između Izraela i libanonske militantne skupine Hezbollah povezana je sa širim regionalnim ratom u koji je uključen Iran i ponovno je gurnula Libanon u krizu. Izraelski zračni napadi pogodili su cijelu zemlju, ubivši stotine ljudi i prisiljavajući veliki broj ljudi na bijeg. Prema libanonskim državnim podacima, od početka najnovije eskalacije ubijeno je više od 600 ljudi, a raseljeno gotovo 816.700.

6:10 - Tajna služba Korpusa islamske revolucionarne garde upozorila je stanovništvo da ne izlazi na ulice, dok je zapovjedni centar te elitne postrojbe ranije priopćio da namjerava držati zatvorenim Hormuški tjesnac ključan za svjetsku trgovinu nafte. Državna televizija IRIB News objavila je izjavu u kojoj prijeti potencijalnim prosvjednicima još oštrijim obračunom nego tijekom prosvjeda krajem prosinca i početkom siječnja u kojima je, prema američkim aktivistima za ljudska prava u Iranu (HRANA), ubijeno više od 7000 ljudi, prenosi Dpa. Demonstracije, u početku potaknute teškom ekonomskom krizom, bile su najznačajniji nemiri u toj zemlji u posljednjih nekoliko godina. Tajna služba najavila je da će progoniti "izdajnike" 24 sata dnevno. Prema izjavi, "zli neprijatelj" potiče strah i ulične nemire jer nije uspio postići svoje ciljeve na bojnom polju.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde ranije je priopćio da namjerava držati Hormuški tjesnac, ključnu prometnu točku za svjetske zalihe nafte, zatvorenim za promet. Zapovjedni centar elitne postrojbe, prema novinskoj agenciji Fars, priopćio je da slijedi upute novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Khamneija. Svi tankeri i brodovi koji plove u Hormuškom tjesnacu moraju se pridržavati iranskih propisa radi vlastite sigurnosti, dodaje se. Garda je također rekla da će nastaviti napade "punom snagom" na ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela u regiji.

Brodski promet kroz tjesnac, otprilike 55 kilometara širok plovni put između Irana i Omana, praktički je kolabirao zbog iranskih napada na komercijalne brodove, a posljednjih dana pogođeno je više brodova. Nemogućnost transporta nafte kroz tjesnac uzrokuje ozbiljnu nestabilnost na globalnom energetskom tržištu i podizanje cijena nafte i benzina.