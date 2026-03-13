Raspudići parkirali u sjenu, Trump zaglavio u pustinji, gdje ni sjene ni vode nema ni za lijek

"Pobijedili smo, ali nismo dovoljno pobijedili" i "Ostvarili smo sve ciljeve, na neki način", dvije su Trumpove izjave koje su mi se usjekle u pamćenje ovaj tjedan. U jeziku postoji kategorija zasićenosti – kada je nešto ispunjeno 100%, ne može se ići dalje: puna bačva ne može biti ispunjenija, sit čovjek ne može biti sitiji, sagrađena kuća ne može biti sagrađenija, optimalno ne može biti optimalnije, mrtvac ne može biti mrtviji. Vrijedi i obratno: nešto što postoji samo u punom opsegu, zapravo i ne postoji ako nije ispunjeno. Skoro smo zaljubljeni, umalo smo zabili gol, zamalo sam došao prvi – sve te izjave vrijede koliko i ništa. Kad govorimo o potpunoj pobjedi, izričemo pleonazam jer pobjeda i nije pobjeda ako nije potpuna. Ako Trumpu nedostaje nešto do pobjede i ako nije baš ostvario ciljeve – e, pa, dobrodošao u smrtnike.
Imala sam sve: mladost, ljepotu, slavu, ljubav, brak... ali nikad sve istovremeno – slavna je izjava Brigitte Bardot, a u sličnom je tonu i predsmrtni stih Leonarda Cohena: Nikog da se slijedi, nema se što reći – osim da se cilj nije uspio doseći. Do tog je sad i Trump došao
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Kći Nives Celzijus javno isprozivala majku i mnoge šokirala riječima: 'Zbog ovog nije ni čudo što nemaš dečka'
Od svakodnevnog pritiska do potpune tišine: Kina iznenada prestala slati ratne zrakoplove
Zmije se bude i dolaze u dvorišta! Jedna stvar ih privlači kao magnet, a trikovi da ih otjerate su genijalni i besplatni
Iva Radić više nije direktorica Journala: 'Izvlačili su novac, sve sam prijavila. Ovo nije kraj, nego početak jednog novog poglavlja'
Želite prijaviti greške?
Trumpove bombe pune mnoge novčanike, ovo su najveći profiteri iz pakla Bliskog istoka
Hrvat na vrhu svijeta: razvio sam hrvatsku zastavu i gledao u oči kralju Arktika
Donosimo tablicu: Evo koliko zarađuju mladi u Hrvatskoj, svaki drugi zarađuje manje od ovog iznosa
Još iz kategorije
FOTO Ovako izgleda američki zrakoplov koji se srušio: Primarno se koristi za jednu stvar
FOTO Zrakoplov KC-135 može poletjeti s maksimalnom masom od oko 146.200 kilograma. Nad sustavom za dopunu goriva nalazi se teretni prostor koji može primiti putnike i teret
Trump objavio novu prijetnju: Pratite što će se danas dogoditi s ovim poremećenim ološem!
U utorak je Trump već zaprijetio Iranu teškim bombardiranjem ako pokuša blokirati Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte, navodeći da će vojne posljedice biti "na razini kakva nikada prije nije viđena"
Trump odlučio: Ukidamo sankcije na rusku naftu, neka se iskrca s tankera
Odluka se odnosi na naftu koja je već u tankerima na moru i trajat će mjesec dana
Orbán ih optužuje za zavjeru: Vlada će otkriti izvješće koje navodno krije dokaze
Viktor Orbán višekratno je tvrdio da Ukrajina financira Tiszu, bez pružanja dokaza za svoje optužbe
U Veleposlanstvu RH u Beču predstavljen 'Dvojezični odgojno-obrazovni sustav na hrvatskom i njemačkom jeziku'
Na promociji dvojezičnog školstva u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču prikazan je i kratki film o češkoj školi Komensky, koji su sami napravili učenici te škole, pokazavši i dokazavši da perfektno govore oba jezika, i češki i njemački
Američki vojni zrakoplov srušio se u Iraku, cure novi detalji
Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade protiv Irana 28. veljače, a Teheran je uzvratio ciljajući američke baze diljem regije, kao i civilne lokacije, uvlačeći Bliski istok u eskalirajući rat
Vučić se oglasio zbog raketa: 'Dok sam ja predsjednik, Zagreb o tome neće odlučivati'
Vučić je rekao da mu stvaranje vojnih saveza u regiji izaziva nelagodu. "Plenković je rekao da nije upereno protiv Srbije, da mi tome pridajemo prevelike značaje... Ja sam ga saslušao i to je to. Imam i dalje dozu nelagode i straha. Taj vojni savez uperen je direktno protiv Srbije, ne postoji nijedan drugi razlog"
U tijelu ukrajinskog vojnika pronađena granata: Stručnjaci morali evakuirati mrtvačnicu
Ukrajina je 26. veljače zaprimila tisuću tijela u sklopu repatrijacije, koja prema izvješćima s ruske strane mogu pripadati ukrajinskim vojnicima.
Američki vojni avion srušio se iznad Iraka
Iran je praktički pretvorio Hormuški tjesnac u bojno polje napadima na naftne tankere. Novi vrhovni vođa Mojtaba Khamenei ranije je u navodnoj izjavi poručio da će ta ključna pomorska ruta ostati zatvorena kao ‘sredstvo pritiska’
Sukob vrha vlasti u Poljskoj: 'Samo nacija sposobna brinuti se o vlastitoj sigurnosti ostaje istinski slobodna'
Krajem veljače, parlament je odobrio zakon o provedbi programa glasovima koalicije lijevog centra koju predvodi premijer Donald Tusk. Tusk je tada rekao da će više od 80 posto sredstava ići na ugovore za poljske obrambene tvrtke, od čega će imati koristi oko 12.000 domaćih tvrtki. No, euroskeptik Nawrocki od samog je početka izražavao sumnje u program