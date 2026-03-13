Raspudići parkirali u sjenu, Trump zaglavio u pustinji, gdje ni sjene ni vode nema ni za lijek

"Pobijedili smo, ali nismo dovoljno pobijedili" i "Ostvarili smo sve ciljeve, na neki način", dvije su Trumpove izjave koje su mi se usjekle u pamćenje ovaj tjedan. U jeziku postoji kategorija zasićenosti – kada je nešto ispunjeno 100%, ne može se ići dalje: puna bačva ne može biti ispunjenija, sit čovjek ne može biti sitiji, sagrađena kuća ne može biti sagrađenija, optimalno ne može biti optimalnije, mrtvac ne može biti mrtviji. Vrijedi i obratno: nešto što postoji samo u punom opsegu, zapravo i ne postoji ako nije ispunjeno. Skoro smo zaljubljeni, umalo smo zabili gol, zamalo sam došao prvi – sve te izjave vrijede koliko i ništa. Kad govorimo o potpunoj pobjedi, izričemo pleonazam jer pobjeda i nije pobjeda ako nije potpuna. Ako Trumpu nedostaje nešto do pobjede i ako nije baš ostvario ciljeve – e, pa, dobrodošao u smrtnike.