Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Boris Beck
Autor
Boris Beck

Raspudići parkirali u sjenu, Trump zaglavio u pustinji, gdje ni sjene ni vode nema ni za lijek

Zagreb: Selak Raspudić priznala poraz i čestitala Tomaševiću na još jednom mandatu
Sanjin Strukic/PIXSELL
13.03.2026. u 08:47

Imala sam sve: mladost, ljepotu, slavu, ljubav, brak... ali nikad sve istovremeno – slavna je izjava Brigitte Bardot, a u sličnom je tonu i predsmrtni stih Leonarda Cohena: Nikog da se slijedi, nema se što reći – osim da se cilj nije uspio doseći. Do tog je sad i Trump došao

"Pobijedili smo, ali nismo dovoljno pobijedili" i "Ostvarili smo sve ciljeve, na neki način", dvije su Trumpove izjave koje su mi se usjekle u pamćenje ovaj tjedan. U jeziku postoji kategorija zasićenosti – kada je nešto ispunjeno 100%, ne može se ići dalje: puna bačva ne može biti ispunjenija, sit čovjek ne može biti sitiji, sagrađena kuća ne može biti sagrađenija, optimalno ne može biti optimalnije, mrtvac ne može biti mrtviji. Vrijedi i obratno: nešto što postoji samo u punom opsegu, zapravo i ne postoji ako nije ispunjeno. Skoro smo zaljubljeni, umalo smo zabili gol, zamalo sam došao prvi – sve te izjave vrijede koliko i ništa. Kad govorimo o potpunoj pobjedi, izričemo pleonazam jer pobjeda i nije pobjeda ako nije potpuna. Ako Trumpu nedostaje nešto do pobjede i ako nije baš ostvario ciljeve – e, pa, dobrodošao u smrtnike.

Ključne riječi
Donald Trump Drito Marija Selak Raspudić Nino Raspudić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Polish President Karol Nawrocki visits Latvia
Video sadržaj
ODBIO EU KREDITE ZA OBRANU

Sukob vrha vlasti u Poljskoj: 'Samo nacija sposobna brinuti se o vlastitoj sigurnosti ostaje istinski slobodna'

Krajem veljače, parlament je odobrio zakon o provedbi programa glasovima koalicije lijevog centra koju predvodi premijer Donald Tusk. Tusk je tada rekao da će više od 80 posto sredstava ići na ugovore za poljske obrambene tvrtke, od čega će imati koristi oko 12.000 domaćih tvrtki. No, euroskeptik Nawrocki od samog je početka izražavao sumnje u program

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!