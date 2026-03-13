VIDEO Ministar obrane Anušić: Mjesecima znamo za 'Zagrepčanke', a Milanovića pitam kako se obraniti od te prijetnje?

MORH je, prema Anušiću, već 7–8 mjeseci svjestan da Srbija posjeduje takve rakete i to je, kaže uzeto na znanje. Kaže i da je on svjestan da smo u zoni ugroze zbog čega je često bio prozivan da širi paniku,a li ima informacije koje slaže u mozaik. Nakon informacija iz Srbije, dodaje, Hrvatska prijetnju ne ignorira i gradi protumjere te treba imati tehnologiju kao odgovor na ono što Srbije posjeduje. Anušić naglašava potrebu preuzimanja iskustava i tehnologija od zemalja s aktualnim borbenim iskustvom protiv sličnih prijetnji, poput Izraela i Ukrajine, tvrdeći da institucionalne zabrane takve suradnje štete brzini učenja i modernizaciji.

Evo, predsjedniče. Pošto vi imate ogradu da mi ne razgovaramo s Ukrajincima koji se bore protiv takvih raketa i imaju način obrane i znaju iskustveno kako se od toga obraniti, a i ista stvar je s Izraelcima u ovom trenutku koji skidaju iranske balističke rakete, s kime da mi razgovaramo, s kime da podijelimo iskustva? Osim te dvije države koje praktički ratuju 30-40 godina i četiri godine i bore se s tim. Evo, ja bih volio čuti da on meni kaže s kim bih ja trebao sjesti i razgovarati o sigurnosti Republike Hrvatske.

Istodobno, Anušić odbacuje kritike predsjednika države zbog nabave francuskih Rafalea koje kupuje i Srbije jer, kaže, ne izjednačava se operativna s Hrvatskom jer Srbija, kao nečlanica NATO-a ne može dobiti Link-16 čime je stvarna učinkovitost njihova sustava niža od hrvatskog. Ministar obrane kaže da ne želi gubiti vrijeme za rasprave sa Zoranom Milanovićem i spuštati na razinu medijskih prepucavanja jer mu je fokus na poslu u MORH-u i Vladi. Ocjenjuje i da predsjednik često nastupa nekorektno i nedostojno predsjednika, ali da je to njegov politički stil i izbor. Nakon što je predsjednik poručio da s Anušićem ne želi razgovarati jer nije njegova politička razina i da razgovara samo s premijerom, on mu žestoko uzvraća.

Ja i on nismo u političkoj razini, ali u nečem puno bitnijem nismo u istoj razini - ljudskoj razini. Nemamo nikakve doticaje. Niti je naša prošlost, niti je naš background isti, niti je njegov životopis sličan mome, niti moj njegovome. Naši putevi nikad se nisu ukrštavali niti su bili isti. I ne samo u političkom smislu nismo na istoj strani, nego i na ljudskim vrijednostima i ljudskim karakteristikama i karakteru.

Ne misli uzvraćati predsjedniku ni jer je, kako je rekao, iznio klasificirani podatak o tome koliko vojnika nedostaje u ustroju. Ministar obrane tvrdi da će biti dovoljno zainteresiranih za profesionalni sastav nakon povratka vojnog roka za koji se, kaže, već sada može reći da je uspješan projekt. I bez obzira na kritike o trajanju od samo dva mjeseca.

Dva mjeseca je dovoljno,a kad se svi vole nekako uspoređivati sa Jugoslavenskom armijom u onom vremenu, tamo vam je obuka trajala između dva i dva i pol mjeseca. Ostalo je bila indoktrinacija ideologijom, politikom i sličnim. Mi nemamo potrebe za nikakvom indoktrinacijom mladog čovjeka nego isključivo ga provući kroz dva mjeseca da dobije određene vještine i određena znanja i sposobnosti koje će njemu pomoći u budućnosti u životu. Njemu i njegovoj obitelji.

Ministar obrane tvrdi da s premijerom “odlično surađuje” te da zajedno vode politiku koju smatraju najboljom za Hrvatsku i Oružane snage. Kaže i da se ne sprema za razdoblje nakon Plenkovića, radi svoj posao i podupire stranačku liniju. Podsjeća da je Plenković triput pobijedio na parlamentarnim izborima i procjenjuje da će HDZ pod njegovim vodstvom pobijediti i četvrti put. Navodi da vladajuća većina ima 78 ruku i “nije bila upitna”, čak ni u trenutku napetosti te da je Dabro prvenstveno naštetio sebi i izazvavši i kratku krizu u Vladi. Anušić oštro odbacuje optužbe za “povijesni revizionizam", potvrđuje da osuđuje režime iz Drugog svjetskog rata koji naziva najcrnjim razdobljem hrvatskog naroda čije posljedice i dalje plaćamo. Dodaje kako smatra da se iz povijesti trebaju izvući pouke, ali ne živjeti u njoj niti se stalno samokažnjavati.

Ako su najveći problem u Hrvatskoj 41. i 45., ustaše i partizani, ako su najveći problem u Hrvatskoj, pjesma i koncert Marka Perkovića Thompsona, ako su najveći problem u Hrvatskoj stalne rasprave o svjetonazoru i ideologiji, onda smo mi u gadnom problemu kao narod. U gadnom problemu. Mi imamo toliko izazova ispred sebe i toliko problema o kojima smo razgovarali u prvom dijelu emisije da mi jednostavno moramo početi razmišljati o budućnosti.

