Trump objavio novu prijetnju: Pratite što će se danas dogoditi s ovim poremećenim ološem!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je rano u petak novo upozorenje Teheranu, implicirajući daljnju vojnu akciju u aktualnom sukobu. "Pratite što će se danas dogoditi s ovim poremećenim ološem", napisao je na svojoj platformi Truth Social. Unatoč ranijim komentarima koji su sugerirali da bi rat s Iranom mogao uskoro završiti jer "praktički ništa nije ostalo za ciljati", Trump je sada naglasio američku vojnu izdržljivost: "Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i puno vremena." Ponovio je da su iranska mornarica i zračne snage uništene te da se njihovi projektili, dronovi i druge sposobnosti desetkuju.

Njegove su primjedbe uslijedile u trenutku kada napetosti između Washingtona i Teherana ostaju visoke nakon niza udara i protuudara diljem Bliskog istoka. U utorak je Trump već zaprijetio Iranu teškim bombardiranjem ako pokuša blokirati Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte, navodeći da će vojne posljedice biti "na razini kakva nikada prije nije viđena".

Podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je kako misli da je novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, čiji je otac, bivši vrhovni vođa, ubijen prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana, živ, ali ozlijeđen. Hameneija Iranci nisu vidjeli od nedjelje kada ga je izabralo Vijeće stručnjaka, a njegove prve komentare pročitao je televizijski voditelj u četvrtak. Iranski dužnosnik rekao je u srijedu za Reuters da je novoimenovani vrhovni vođa lakše ozlijeđen, ali da nastavlja s operacijama, nakon što ga je državna televizija opisala kao ranjenog u ratu. "Mislim da je vjerojatno (živ). Mislim da je ozlijeđen, ali mislim da je vjerojatno živ u nekom obliku, znate", rekao je Trump u intervjuu za Fox Newsovu emisiju "The Brian Kilmeade Show". Njegove je izjave Fox News objavio kasno u četvrtak.

Hamenei je obećao u prvim komentarima da će Hormuški tjesnac biti zatvoren i pozvao susjedne zemlje da zatvore američke baze na svom teritoriju ili riskiraju da ih Iran napadne. SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva s američkim bazama.