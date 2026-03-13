Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA RAZINI KAKVA NIKADA PRIJE NIJE VIĐENA

Trump objavio novu prijetnju: Pratite što će se danas dogoditi s ovim poremećenim ološem!

U.S. President Donald Trump visits Verst Logistics in Hebron
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
13.03.2026.
u 07:58

U utorak je Trump već zaprijetio Iranu teškim bombardiranjem ako pokuša blokirati Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte, navodeći da će vojne posljedice biti "na razini kakva nikada prije nije viđena"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je rano u petak novo upozorenje Teheranu, implicirajući daljnju vojnu akciju u aktualnom sukobu. "Pratite što će se danas dogoditi s ovim poremećenim ološem", napisao je na svojoj platformi Truth Social. Unatoč ranijim komentarima koji su sugerirali da bi rat s Iranom mogao uskoro završiti jer "praktički ništa nije ostalo za ciljati", Trump je sada naglasio američku vojnu izdržljivost: "Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i puno vremena." Ponovio je da su iranska mornarica i zračne snage uništene te da se njihovi projektili, dronovi i druge sposobnosti desetkuju.

Njegove su primjedbe uslijedile u trenutku kada napetosti između Washingtona i Teherana ostaju visoke nakon niza udara i protuudara diljem Bliskog istoka. U utorak je Trump već zaprijetio Iranu teškim bombardiranjem ako pokuša blokirati Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte, navodeći da će vojne posljedice biti "na razini kakva nikada prije nije viđena".

Podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je kako misli da je novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, čiji je otac, bivši vrhovni vođa, ubijen prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana, živ, ali ozlijeđen. Hameneija Iranci nisu vidjeli od nedjelje kada ga je izabralo Vijeće stručnjaka, a njegove prve komentare pročitao je televizijski voditelj u četvrtak. Iranski dužnosnik rekao je u srijedu za Reuters da je novoimenovani vrhovni vođa lakše ozlijeđen, ali da nastavlja s operacijama, nakon što ga je državna televizija opisala kao ranjenog u ratu. "Mislim da je vjerojatno (živ). Mislim da je ozlijeđen, ali mislim da je vjerojatno živ u nekom obliku, znate", rekao je Trump u intervjuu za Fox Newsovu emisiju "The Brian Kilmeade Show". Njegove je izjave Fox News objavio kasno u četvrtak.

Hamenei je obećao u prvim komentarima da će Hormuški tjesnac biti zatvoren i pozvao susjedne zemlje da zatvore američke baze na svom teritoriju ili riskiraju da ih Iran napadne. SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva s američkim bazama.
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Iran Donald Trump

Komentara 42

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
10:39 13.03.2026.

"Vijeće stručnjaka" Bira vođu u ime čitavog naroda , u zemlji gdje su pobili u samo jednoj pobuni oko 35,000. civila pripadnika tog istog naroda koji za mjesečnu plaću može kupiti 8. jaja. Hoćemo li i mi u Hrvatskoj tako?ko? Po mnogim "stručnjacima" koji komentiraju ovdje ćini se da bi trebali .

Avatar vratio_se_ćaća
vratio_se_ćaća
11:06 13.03.2026.

Povijest će pokazati koliko je Trump u pravu.

AN
Anton20
09:31 13.03.2026.

Nema poremečenijeg od tebe, a ovi što te podržavaju,oni nisu poremečeni ,to je najljigavija sorta ljudi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!