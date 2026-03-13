KAKAV HIT!

FOTO Ovakvog Ivicu Kostelića još niste vidjeli! Djeca mu pripremila iznenađenje, a supruga sve snimila

ARHIVA - 2014. Zagreb: Vjen?anje Ivice Kosteli?a i Elin u crkvi svetog Marka
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
13.03.2026.
u 20:30

Naš proslavljeni skijaš vratio se kući nakon trotjednog izbivanja, a doček koji su mu pripremili klinci postao je hit

Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić vratio se obitelji nakon tri tjedna provedena na Hokkaidu u Japanu , a doček je bio zaista poseban. Njegova supruga Elin na Instagramu je podijelila rijedak trenutak iz njihova doma. Na fotografiji se vidi kako Ivica mirno sjedi dok ga djeca "uljepšavaju" crvenim ružem i rajfom s cvijećem. Elin je scenu popratila toplim riječima: - Dobrodošao kući, tatek - napisala je na svom Instagram storiju.

Ova objava privukla je veliku pažnju, ponajviše zato što Ivica rijetko dijeli detalje iz obiteljskog života. Njegovi profili uglavnom su posvećeni sportu i avanturama, pa je ova spontana igra ponudila uvid u opuštenu stranu sportaša. Prizor strpljivog oca koji se prepustio dječjoj mašti raznježio je mnoge i brzo se proširio mrežama.

Foto: Instagram screenshot

Ljubavna priča Ivice i Islanđanke Elin Arnarsdottir, također skijašice, započela je 2006. na jednom ledenjaku. Vezu su okrunili brakom 2014. godine u crkvi sv. Marka u Zagrebu, a koliko je Elin postala bliska s Ivičinom obitelji svjedoči i činjenica da joj je vjenčana kuma bila Janica Kostelić.

Par zajedno ima četvero djece. Nakon sinova Ivana i Leona, obiteljsku sreću upotpunile su blizanke Jana i Kata. Djevojčice su na svijet stigle u ožujku 2020. u dramatičnim okolnostima, usred pandemije i netom prije razornog potresa koji je pogodio Zagreb, zbog čega je Elin s njima bila evakuirana iz bolnice.

Avatar Bob_Rock_
Bob_Rock_
21:54 13.03.2026.

Mogla se udati i za pomorca, isto bi joj bilo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

