FOTO Ovakvog Ivicu Kostelića još niste vidjeli! Djeca mu pripremila iznenađenje, a supruga sve snimila

Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić vratio se obitelji nakon tri tjedna provedena na Hokkaidu u Japanu , a doček je bio zaista poseban. Njegova supruga Elin na Instagramu je podijelila rijedak trenutak iz njihova doma. Na fotografiji se vidi kako Ivica mirno sjedi dok ga djeca "uljepšavaju" crvenim ružem i rajfom s cvijećem. Elin je scenu popratila toplim riječima: - Dobrodošao kući, tatek - napisala je na svom Instagram storiju.

Ova objava privukla je veliku pažnju, ponajviše zato što Ivica rijetko dijeli detalje iz obiteljskog života. Njegovi profili uglavnom su posvećeni sportu i avanturama, pa je ova spontana igra ponudila uvid u opuštenu stranu sportaša. Prizor strpljivog oca koji se prepustio dječjoj mašti raznježio je mnoge i brzo se proširio mrežama.

Ljubavna priča Ivice i Islanđanke Elin Arnarsdottir, također skijašice, započela je 2006. na jednom ledenjaku. Vezu su okrunili brakom 2014. godine u crkvi sv. Marka u Zagrebu, a koliko je Elin postala bliska s Ivičinom obitelji svjedoči i činjenica da joj je vjenčana kuma bila Janica Kostelić.

Par zajedno ima četvero djece. Nakon sinova Ivana i Leona, obiteljsku sreću upotpunile su blizanke Jana i Kata. Djevojčice su na svijet stigle u ožujku 2020. u dramatičnim okolnostima, usred pandemije i netom prije razornog potresa koji je pogodio Zagreb, zbog čega je Elin s njima bila evakuirana iz bolnice.