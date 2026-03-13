ANALITIČARI O REAKCIJI TEL AVIVA NA IZJAVE MILANOVIĆA:

Zašto se svaka kritika Izraela odmah proglašava antisemitizmom?

Autor
Ivica Beti
13.03.2026.
u 21:13

Diplomatska je polemika izbila nakon što je predsjednik Zoran Milanović komentirao izraelsku politiku i veleposlanika u Zagrebu

Nije dugo trebalo čekati reakciju. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam zbog njegovih nedavnih izjava o Izraelu tijekom razgovora s novinarima prošle srijede. "Uvredljiva je retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva. Njegove izjave, ispunjene mržnjom prema Izraelu i cionizmu, odražavaju antisemitski pristup. Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je izdao te obveze", napisao je Saar na X-u.

Razgovor na Pantovčaku

Objavio je i preslike Milanovićevih izjava upućenih izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Garyju Korenu. Saar je podcrtao rečenicu koja mu je očito najviše zasmetala: "Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske." Milanović je izraelskog veleposlanika u Zagrebu nazvao "činovnikom iz Tel Aviva". Predsjedniku je zasmetalo što je Koren javno pozvao Hrvatsku na prekid diplomatskih odnosa s Iranom dodajući kako bi među osobljem iranskog veleposlanstva u Zagrebu mogli biti špijuni ili pripadnici Revolucionarne garde. Nakon te izjave, pozvan na razgovor na Pantovčak, gdje mu je rečeno neka ne nanosi štetu Hrvatskoj i ne uznemirava javnost. "Taj činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, rekao je da je to teroristička jazbina usred Zagreba u iranskoj ambasadi, hajde da ih mi rastjeramo, ne treba nam izraelski ambasador za to u Zagrebu, cionist", rekao je i dodao: "Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv."

Žarko Puhovski Gary Koren Zoran Milanović Gideon Saar antisemitizam Izrael

VA
VanjaPlank
21:22 13.03.2026.

Pa u Hrvatskoj ako ljevici kažeš dobar dan oni to odma proglase za porast fašizacije

Robi69
21:25 13.03.2026.

Prosim, ne mjesamo jabuke i kruske! Diplomatski odgovor je izbio na osnovi rijeci, koje je predsjednik Milanovic koristio, a ne zbog kritike. Milanovic se je sluzio rjecnikom kojeg su koristili nacisti. To je povod diplomatskog odgovora, a ne kritika prema Izraelu.

southman
21:57 13.03.2026.

Nije to bila kritika nego.uvrede !

