Zašto se svaka kritika Izraela odmah proglašava antisemitizmom?

Nije dugo trebalo čekati reakciju. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam zbog njegovih nedavnih izjava o Izraelu tijekom razgovora s novinarima prošle srijede. "Uvredljiva je retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva. Njegove izjave, ispunjene mržnjom prema Izraelu i cionizmu, odražavaju antisemitski pristup. Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je izdao te obveze", napisao je Saar na X-u.



Razgovor na Pantovčaku



Objavio je i preslike Milanovićevih izjava upućenih izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Garyju Korenu. Saar je podcrtao rečenicu koja mu je očito najviše zasmetala: "Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske." Milanović je izraelskog veleposlanika u Zagrebu nazvao "činovnikom iz Tel Aviva". Predsjedniku je zasmetalo što je Koren javno pozvao Hrvatsku na prekid diplomatskih odnosa s Iranom dodajući kako bi među osobljem iranskog veleposlanstva u Zagrebu mogli biti špijuni ili pripadnici Revolucionarne garde. Nakon te izjave, pozvan na razgovor na Pantovčak, gdje mu je rečeno neka ne nanosi štetu Hrvatskoj i ne uznemirava javnost. "Taj činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, rekao je da je to teroristička jazbina usred Zagreba u iranskoj ambasadi, hajde da ih mi rastjeramo, ne treba nam izraelski ambasador za to u Zagrebu, cionist", rekao je i dodao: "Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv."