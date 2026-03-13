Borussia svladala St. Pauli u prvoj utakmici kola

Nogometaši Borussije Moenchengladbach u petak su pred svojim navijačima svladala St. Pauli s 2-0 u prvoj utakmici 26. kola njemačke Bundeslige.

Kevin Stoger je u 37. minuti postigao vodeći pogodak za domaću momčad, a konačnih 2-0 postavio je Franck Honorat u 63. minuti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Borussia Moenchengladbach je s 28 bodova ostala na 12. mjestu, a St. Pauli je na 15. poziciji s 24 boda, koliko ih imaju i Koeln te Mainz, ali uz utakmicu manje.

Vodeći Bayern ima 66 bodova, 11 više od drugoplasirane Borussije Dortmund.