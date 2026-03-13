ODLUKA WASHINGTONA

Trump odlučio: Ukidamo sankcije na rusku naftu, neka se iskrca s tankera

Autor
Sandra Veljković
13.03.2026.
u 07:56

Odluka se odnosi na naftu koja je već u tankerima na moru i trajat će mjesec dana

Sjedinjene Američke Države jučer navečer po lokalnom vremenu privremeno su ukinule sankcije na rusku naftu koja je već na tankerima na moru i tako otvorili put isporuci kupcima širom svijeta, ali ne i sklapanje novih ugovora. Američko Ministarstvo financija, u jeku krize oko Hormuškog tjesnaca, što je cijene nafte poguralo prema oko 100 dolara po barelu, izdalo je privremenu licenciju preko Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) koja vrijedi 30 dana – do 11. travnja – i time bi se, prema američkoj administraciji, trebalo stabilizirati tržište. Inače, procjenjuje se da je trenutačno oko 124 milijuna barela ruske nafte bilo na tankerima na moru, čekajući kupce ili logističko rješenje za isporuku. 

Odmah je stigao komentar iz Rusije. Tamošnji izaslanik za gospodarstvo Kiril Dmitrijev izjavio je da globalno tržište energije “ne može ostati stabilno” bez ruske nafte. – SAD zapravo priznaju očito: bez ruske nafte globalno energetsko tržište ne može ostati stabilno – napisao je Dmitrijev na Telegramu.

No američke vlasti naglašavaju da se time formalno ne mijenja režim sankcija uvedenih Rusiji nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, nego se dopušta završetak već započetih transakcija koje su zbog sankcija i poremećaja na tržištu ostale "zarobljene" na moru. Američki ministar financija Scott Bessent, koji je objavu napisao na X-u, poručio je da je riječ o kratkoročnoj i ciljanoj mjeri koja bi trebala povećati količinu nafte dostupne na tržištu u trenutku naglog rasta cijena energenata. Prema njegovim riječima, cilj je ublažiti pritisak na tržište i spriječiti daljnji rast cijena koji bi mogao imati posljedice za globalno gospodarstvo, a odluku je pripisao predsjedniku Donaldu Trumpu.

"Predsjednik poduzima odlučne korake kako bi potaknuo stabilnost na globalnim energetskim tržištima i zadržao niske cijene dok se suočavamo s prijetnjom i nestabilnošću koju predstavlja teroristički iranski režim", stoji u objavi.

Američki dužnosnici tvrde da mjera ne bi trebala imati značajan financijski učinak na rusku državu jer se odnosi isključivo na naftu koja je već proizvedena i ukrcana na brodove prije donošenja odluke. Ipak, dio analitičara i političara upozorava da bi odluka mogla posredno koristiti Moskvi. U trenutku kada su cijene energenata visoke, mogućnost da se deseci milijuna barela na tankerima ipak prodaju znači i dodatne prihode za ruski energetski sektor.

Istodobno, američka administracija pokušava stabilizirati tržište i drugim mjerama. Washington razmatra korištenje strateških rezervi nafte te koordinaciju s međunarodnim partnerima kako bi se na tržište plasirale dodatne količine energenata ako kriza u Perzijskom zaljevu potraje.

FOTO 100 fotografija ratnog užasa na Bliskom istoku
FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
1/100
KR
Kraj
08:20 13.03.2026.

🤣🤣🤣🤣🤣 šta kažu europski lideri

Avatar tarana
tarana
08:38 13.03.2026.

Svatko tko mi osigura benzin jeftiniji od 1,45€ ne može biti loš čovjek.

Avatar Scuderia
Scuderia
06:46 13.03.2026.

Dakle kako sam tvrdio od početka, Orban je bio najmanje licemjeran političar što se tiče suradnje s Rusima. Plenko je baš mora ići klanjati se Zelenskom 10 puta, a trebali smo samo šutiti i imati deal s Rusima glede ekonomske razmjene. Nema pravice, svaka država je za sebe. Snađi se kume.

