Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TENIS

Sinner na Zvereva, Sabaljenka protiv Noskove u polufinalu Indian Wellsa

Tennis: BNP Paribas Open-Day 10
Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
12.03.2026.
u 23:12

Talijan Jannik Sinner (ATP - 2.) i Nijemac Alexander Zverev (ATP - 4.) igrat će za mjesto u finalu Masters 1000 turnira u američkom Indian Wellsu, a Bjeloruskinja Arina Sabaljenka (WTA - 1.) i Čehinja Linda Noskova (WTA - 14.) čine prvi polufinalni par na WTA 1000 turniru na istom mjestu

Za 28-godišnjeg Zvereva to je prvo polufinale u karijeri u ovoj kalifornijskoj oazi, čime je kompletirao kolekciju svih polufinala na Masters 1000 turnirima, a do njega je došao lakoćom svladavši 21-godišnjeg Francuza Arthura Filsa sa 6-2, 6-3.

Još je uvjerljiviji bio Jannik Sinner koji je trebao samo 66 minuta za pobjedu 6-1, 6-2 protiv 20-godišnjeg Amerikanca Learnera Tiena i plasman u svoje treće uzastopno polufinale na BNP Paribas Openu, na kojem još čeka svoje prvo finale zahvaljujući Carlosu Alcarazu koji ga je pobijedio u polufinalima 2023. i 2024.

Arina Sabaljenka nije izgubila servis u pobjedi 7-6 (0), 6-4 nad 19-godišnjom Kanađankom Victorijom Mboko (WTA - 10.). Za 27-godišnju Bjeloruskinju je ovo treće polufinale u Indian Wellsu, a svaki put kad je došla do te faze turnira, probila se i do finala (2025. i 2023.).

Njena polufinalna suparnica Čehinja Linda Noskova (WTA - 14.) pobijedila je Australku Taliju Gibson (WTA - 112.) sa 6-2, 4-6, 6-2 i po drugi put u karijeri došla do polufinala na WTA 1000 turniru. Prvi put je to napravila u listopadu prošle godine, kad je bila finalistica u Pekingu.
Ključne riječi
ATP Indian Wells tenis Jannik Sinner

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!