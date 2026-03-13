Simptomi raka debelog crijeva mogu se kriti u vašim ustima: Stomatolog otkriva 4 koja ne smijete ignorirati

Rak crijeva često se naziva 'tihim ubojicom' jer se simptomi u ranoj fazi lako mogu previdjeti ili pripisati manje ozbiljnim tegobama. Iako su promjene u probavi i nelagoda u trbuhu najpoznatiji znakovi upozorenja, suvremena znanost otkriva fascinantnu povezanost između zdravlja naših usta i crijeva. Nova istraživanja sugeriraju da bi upravo promjene u usnoj šupljini mogle biti rani indikatori povećanog rizika od ove opake bolesti, otvarajući potpuno novi pogled na prevenciju.

Dr. Mark Burhenne, na internetu poznat kao "The Sleep Dentist", upozorava da uobičajeni stomatološki problemi mogu ukazivati na neravnotežu u oralnom mikrobiomu, odnosno zajednici "dobrih" bakterija u vašim ustima. Kada u oralnom mikrobiomu počnu dominirati štetne bakterije, studije sugeriraju da to može biti povezano s povećanim rizikom od raka crijeva. Na ovu osjetljivu ravnotežu mogu utjecati loše četkanje zubi i nekorištenje zubnog konca, pušenje, prekomjerni unos alkohola te prehrana bogata šećerom i siromašna vlaknima.

Mehanizam koji povezuje zdravlje usta i crijeva leži u činjenici da neke štetne bakterije iz usta mogu dospjeti do probavnog sustava. Ondje, kako sugeriraju istraživanja, mogu pridonijeti upalama koje u određenim slučajevima potiču rast stanica raka. Potvrdu ovome daje i studija objavljena u časopisu International Journal of Cancer, koja je otkrila da žene s manje zuba ili bolestima desni imaju nešto veći rizik od raka crijeva, posebno u gornjim dijelovima debelog crijeva.

Dr. Burhenne ističe da nekoliko uobičajenih stomatoloških problema mogu signalizirati promjene u bakterijama u ustima koje bi mogle biti povezane s većim rizikom od raka debelog crijeva. Iako sami po sebi nisu izravan znak bolesti, njihovo prepoznavanje može biti ključno za ranu prevenciju i održavanje cjelokupnog zdravlja. On naglašava da održavanje zdravog oralnog mikrobioma i redoviti pregledi mogu doslovno spasiti život.

Krvarenje, natečene ili desni koje se povlače

Mnogi su svjesni da je ispljuvak krvi prilikom pranja zuba mogući znak bolesti desni. Međutim, istraživanja sugeriraju da bolest desni može biti povezana s promjenama u zdravlju crijeva, iako to nije izravan znak upozorenja na rak crijeva. Krvarenje desni primarni je simptom gingivitisa i parodontitisa, progresivnih stadija bolesti desni prouzročenih nakupljanjem plaka. Kada desni krvare tijekom četkanja, to ukazuje na aktivnu infekciju i upalu, što omogućuje štetnim oralnim bakterijama da uđu u krvotok i budu progutane u probavni sustav. Dr. Burhenne napominje da su istraživači s Harvarda otkrili da ljudi s parodontalnom bolešću imaju 17 do 21 posto veći rizik od prekanceroznih polipa na debelom crijevu. "Krvarenje nije samo simptom. To je mehanizam", dodaje on.

Loš zadah

Uporan loš zadah može biti povezan s bakterijom Fusobacterium nucleatum, koja se nalazi u ustima, a povezuje se s bolestima desni te je primijećena i u nekim tumorima raka crijeva. Ta je bakterija identificirana u visokim koncentracijama unutar tumora raka crijeva, a vjeruje se da može putovati putem sline ili krvnih stanica do drugih dijelova tijela. Jednom kad dospije do crijeva, potencijalno može pomoći u rastu raka štiteći stanice od napada imunološkog sustava, stvarajući tako okruženje pogodno za razvoj bolesti.

Bijeli ili žuti jezik

Bijela ili žuta prevlaka na jeziku obično je uzrokovana nakupljanjem bakterija, ostataka hrane ili mrtvih stanica, često zbog loše oralne higijene, dehidracije ili suhih usta. Neka su istraživanja sugerirala da određene naslage na jeziku mogu odražavati promjene u oralnom mikrobiomu, što bi moglo biti povezano s rizikom od raka crijeva. "Ta prevlaka je poput rezervoara bakterija", piše dr. Burhenne. "Svaki dan progutate litru sline, a sve što je na vašem jeziku ide s njom."

Gubitak četiri ili više zuba

Osobe koje su izgubile četiri ili više zuba, često zbog desetljeća neliječene parodontalne bolesti, imaju 20 posto veći rizik od razvoja prekanceroznih polipa na debelom crijevu, prema podacima s Harvarda i AACR-a. Istraživanja također pokazuju da je čak i gubitak nekoliko zuba može biti povezan s većim rizikom od prekanceroznih izraslina. Iako stomatološki problemi sami po sebi nisu siguran znak upozorenja, stručnjaci naglašavaju da je dobra oralna higijena, uključujući četkanje, korištenje konca i redovite stomatološke preglede, ključna. Ipak, najučinkovitija zaštita od raka crijeva ostaje rano otkrivanje putem redovitih pregleda i probira.