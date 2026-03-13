Satelitske snimke s Vantora (bivši Maxar) pokazuju da je u aktualnom ratu u Iranu pogođeno mjesto koje je već dugo povezano s iranskim nuklearnim programom. Tri vrlo velike točke udara također upućuju na mogućnost da je utvrđeni objekt pogođen američkim bombama za razbijanje bunkera GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) od 13.600 kilograma. MOP-ovi su prvi put operativno korišteni u američkim napadima na iranska nuklearna postrojenja prošle godine, u akciji pod nazivom operacija "Ponoćni čekić".
Lokacija Taleghan 2 nedavno je obložena betonskom školjkom, a zatim prekrivena zemljom u mjesecima koji su prethodili trenutačnom sukobu, što je možda stvorilo potrebu za korištenjem streljiva koje se bolje ukopava u nju kako bi se osigurale veće šanse za njegovo uništenje. Na Vantorovim fotografijama Taleghana 2 nakon udara na vrhu postrojenja vidljive su tri vrlo velike i precizne točke udara. Taleghan 2 već je bio prekriven novim slojem betona do sredine siječnja ove godine. Zemlja je također dodavana u gornjim tjednima prije početka zajedničkih američko-izraelskih operacija 28. veljače.
Satelitske snimke pokazuju: Trump bacio 'majku svih bombi', samo one mogu zaustaviti nuklearni Iran
Izraelci su prethodno napali Taleghan 2 godine 2024., a zatim ponovno ciljali Parchin tijekom 12-dnevnog rata prošle godine. U oba slučaja, Iran je naknadno obnovio ključne objekte u kompleksu.
Španjolska potpredsjednica vlade Yolanda Diaz optužila je čelnike EU-a za slabost zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, upozoravajući da "servilni" stav Bruxellesa prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu riskira poticanje euroskeptičnih osjećaja. U intervjuu za Politico objavljenom u četvrtak, Diaz je opisala EU kao "siroče u trenutku povijesne težine", tvrdeći da bi se blok trebao "boriti" za vlastitu vanjsku politiku, a ne biti "talac Trumpa". Diaz je inzistirala da se EU treba suprotstaviti "potpuno nelegitimnom" ratu koji su SAD i Izrael pokrenuli krajem prošlog mjeseca, kritizirajući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen što nije odmah osudila napad. Zamjenica premijera kritizirala je čelnike EU zbog njihovog "servilnog" stava prema Trumpu, tvrdeći da je to "glupo jer je jasno da gospodin Trump ne poštuje one koji pokušavaju biti njegovi vazali". „Europi trebanovo vodstvo, a ne vazali koji odaju počast Trumpu“, rekla je Diaz.
Kao što znamo Trump je u prošlom napadu na Iran uništio njihov nuklearni program tako je barem rekao. Što je sada ovo ? Da li je lagao ili su Iranci toliko jaki da su sve tako brzo obnovili.
Djeluje kao da su pogosili kakvu maketu s limenim krovom i malo zatrpano suhom zemljom