Satelitske snimke pokazuju: Trump bacio 'majku svih bombi', samo one mogu zaustaviti nuklearni Iran

Satelitske snimke s Vantora (bivši Maxar) pokazuju da je u aktualnom ratu u Iranu pogođeno mjesto koje je već dugo povezano s iranskim nuklearnim programom. Tri vrlo velike točke udara također upućuju na mogućnost da je utvrđeni objekt pogođen američkim bombama za razbijanje bunkera GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) od 13.600 kilograma. MOP-ovi su prvi put operativno korišteni u američkim napadima na iranska nuklearna postrojenja prošle godine, u akciji pod nazivom operacija "Ponoćni čekić".



Lokacija Taleghan 2 nedavno je obložena betonskom školjkom, a zatim prekrivena zemljom u mjesecima koji su prethodili trenutačnom sukobu, što je možda stvorilo potrebu za korištenjem streljiva koje se bolje ukopava u nju kako bi se osigurale veće šanse za njegovo uništenje. Na Vantorovim fotografijama Taleghana 2 nakon udara na vrhu postrojenja vidljive su tri vrlo velike i precizne točke udara. Taleghan 2 već je bio prekriven novim slojem betona do sredine siječnja ove godine. Zemlja je također dodavana u gornjim tjednima prije početka zajedničkih američko-izraelskih operacija 28. veljače.