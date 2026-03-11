Sin Gorana Ivaniševića izgubio od velikog talenta, ispao u prvom kolu

Trojica hrvatskih tenisača, Mili Poljičak, Josip Šimundža i Karlo Kajin, izborili su u srijedu nastup u drugom kolu pojedinačne konkurencije na M15 ITF World Tour natjecanju u Poreču, prvom od tri turnira 54. izdanja "Istarske rivijere".
Treći nositelj Mili Poljičak je sa 6-3, 6-2 nadigrao svog partnera u turniru parova Emanuela Ivaniševića. Jednako uvjerljiv bio je i Josip Šimundža koji je sa 6-3, 6-3 bio bolji od slovenskog kvalifikanta Aljaža Jerana. Dvojica Splićana će u međusobnom dvoboju u četvrtak odlučivati o plasmanu u četvrtfinale.
Najteže je u osminu finala prošao hrvatski seniorski dvoranski prvak, Istrijan Karlo Kajin koji je trebao dva sata i 34 minute za pobjedu 6-3, 2-6, 6-3 protiv Talijana Gabrielea Bosija. Kajin je ovom pobjedom opravdao pozivnicu za glavni turnir, a za plasman u četvrtfinale suparnik će mu biti još jedan Talijan, 4. nositelj Tommaso Compagnucci.
M15 ITF Poreč, pojedinačno - 1. kolo
Pietro Romeo Scomparin (Ita) - Adrian Oetzbach (Njem/8) 6-4, 6-2
Tommaso Compagnucci (Ita/4) - Daniele Minighini (Ita) 6-1, 2-0, predaja
Karlo Kajin (Hrv) - Gabriele Bosio (Ita) 6-3, 2-6, 6-3
Iannis Miletich (Ita) - Leonardo Primucci (Ita) 6-4, 6-4
Nik Milković (Slo) - Dušan Obradović (Srb/5) 7-6 (5), 2-6, 7-6 (8)
Yannick Theodor Alexandrescou (Fra) - Marc Majdanžić (Njem) 6-2, 6-2
Josip Šimundža (Hrv) - Aljaž Jeran (Slo) 6-3, 6-3
Mili Poljičak (Hrv) - Emanuel Ivanišević (Hrv) 6-2, 6-3
Felipe Virgili Berini (Ita) - Stefan Popović (Srb/7) 6-0, 6-2
Lorenzo Berto (Ita) - Alessandro Coccioli (Ita) 6-4, 4-6, 7-5