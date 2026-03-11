Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISTARSKA RIVIJERA

Sin Gorana Ivaniševića izgubio od velikog talenta, ispao u prvom kolu

Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
11.03.2026.
u 18:25

Dvojica Splićana će u međusobnom dvoboju u četvrtak odlučivati o plasmanu u četvrtfinale

Trojica hrvatskih tenisača, Mili Poljičak, Josip Šimundža i Karlo Kajin, izborili su u srijedu nastup u drugom kolu pojedinačne konkurencije na M15 ITF World Tour natjecanju u Poreču, prvom od tri turnira 54. izdanja "Istarske rivijere".

Treći nositelj Mili Poljičak je sa 6-3, 6-2 nadigrao svog partnera u turniru parova Emanuela Ivaniševića. Jednako uvjerljiv bio je i Josip Šimundža koji je sa 6-3, 6-3 bio bolji od slovenskog kvalifikanta Aljaža Jerana. Dvojica Splićana će u međusobnom dvoboju u četvrtak odlučivati o plasmanu u četvrtfinale.

Najteže je u osminu finala prošao hrvatski seniorski dvoranski prvak, Istrijan Karlo Kajin koji je trebao dva sata i 34 minute za pobjedu 6-3, 2-6, 6-3 protiv Talijana Gabrielea Bosija. Kajin je ovom pobjedom opravdao pozivnicu za glavni turnir, a za plasman u četvrtfinale suparnik će mu biti još jedan Talijan, 4. nositelj Tommaso Compagnucci.

M15 ITF Poreč, pojedinačno - 1. kolo
Pietro Romeo Scomparin (Ita) - Adrian Oetzbach (Njem/8) 6-4, 6-2 
Tommaso Compagnucci (Ita/4) - Daniele Minighini (Ita) 6-1, 2-0, predaja
Karlo Kajin (Hrv) - Gabriele Bosio (Ita) 6-3, 2-6, 6-3
Iannis Miletich (Ita) - Leonardo Primucci (Ita) 6-4, 6-4
Nik Milković (Slo) - Dušan Obradović (Srb/5) 7-6 (5), 2-6, 7-6 (8)
Yannick Theodor Alexandrescou (Fra) - Marc Majdanžić (Njem) 6-2, 6-2
Josip Šimundža (Hrv) - Aljaž Jeran (Slo) 6-3, 6-3
Mili Poljičak (Hrv) - Emanuel Ivanišević (Hrv) 6-2, 6-3
Felipe Virgili Berini (Ita) - Stefan Popović (Srb/7) 6-0, 6-2
Lorenzo Berto (Ita) - Alessandro Coccioli (Ita) 6-4, 4-6, 7-5
Ključne riječi
tenis Istarska rivijera Emanuel Ivanišević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!