FOTO Bivša Mamićeva supruga pokazala svoju luksuznu kuhinju o kakvoj mnogi sanjaju

Nakon razvoda od Marija Mamića 2023. godine, poduzetnica Tia Jurčić okrenula je novu stranicu i preselila se u SAD sa sinom. Sreću je pronašla u vezi s legendarnim košarkašem Kennyjem Smithom, a njezin život danas izgleda poput američkog sna. Iako čuva privatnost, pratiteljima povremeno dopusti da zavire u njezinu svakodnevicu, a posljednje objave otkrile su impresivan prostor u kojem najradije boravi.

Središte njezina doma je prostrana kuhinja koja odražava stil modernog američkog luksuza. Dominira ogroman profesionalni štednjak, kakav se viđa u vrhunskim restoranima, a iznad njega je masivna industrijska napa. Zid iza štednjaka obložen je elegantnim kamenom, što prostoru daje profinjen izgled, dok kombinacija bijelih ormarića i zlatnih detalja zaokružuje dojam raskoši.

Pažnju privlače i posebni detalji, poput zidne slavine iznad ploče za kuhanje. Taj praktičan dodatak, koji omogućuje punjenje lonaca bez micanja sa štednjaka, zaštitni je znak kuhinja zaljubljenika u kulinarstvo. Iako prostorom dominiraju hladni materijali, Tia ga je utoplila pažljivo odabranim sitnicama, poput dekorativnog čajnika i drvenog pribora koji unose dašak obiteljske atmosfere.

No ova kuhinja nije samo za ukras. Poduzetnica je istaknula kako sve obroke priprema sama, izbjegavajući procesiranu hranu. Pratiteljima je jednom prilikom otkrila i da Kennyju često radi quiche s tortiljama, a kuhanje je ključan dio njezine wellness rutine. Održavanje forme, kaže, duguje kombinaciji vježbanja i prehrane s niskim udjelom ugljikohidrata, a sve obroke s ljubavlju priprema upravo u tom kulinarskom carstvu.