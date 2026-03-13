Dinamo preokrenuo u posljednjih pet minuta i pobijedio Zabok

Košarkaši zagrebačkog Dinama pobijedili su Zabok s 87-80 u utakmici 23. kola Premijer lige, koja je u petak odigrana u KC "Dražen Petrović".

Zabok je dobrim dijelom utakmice bio u prednosti koja je najveća bila početkom druge četvrtine, kad je momčad Ivana Tomasa imala +9 (20-29).

Gosti su u 34. minuti još uvijek bili u prednosti (69-73), ali je uslijedio preokret Dinama koji je u zadnje dvije minute ušao sa šest poena više (83-77). Tricom Henrika Širka Zabok je smanji na 83-80, da bi pitanje pobjednika Hrvoje Garafolić polaganjem i zakucavanjem za konačnih 87-80.

Dinamo je do pobjede predvodio Delonnie Hunt s 33 koša. Emil Savić je ubacio 15 poena, a Roko Rogić 13.

Henrik Širko je s 20 koševa bio najbolji strijelac Zaboka. Karlo Uljarević je postigao 14 poena, a Pavao Paić 13.

Dinamo se s učinkom 10-13 vratio na sedmo mjesto, a Zabok je s 13-10 na četvrtoj poziciji. Vodeći Zadar ima 20-2, Split je drugi sa 17-6.

U subotu su na rasporedu tri utakmice 23. kola: Alkar - Samobor (19 sati), Cedevita Junior - Zadar (19.30) i Dubrava - Cibona (20.00). Posljednji susret će biti odigran u nedjelju (19 sati), kad će Dubrovnik ugostiti Šibenku.