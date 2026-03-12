Sabaljenka i Zverev prvi polufinalisti u Indian Wellsu

Za 28-godišnjeg Zvereva je to prvo polufinale u karijeri u ovoj kalifornijskoj oazi, a do njega je došao lakoćom svladavši 21-godišnjeg Francuza Arthura Filsa sa 6-2, 6-3. Nijemac je spasio sve tri prilike za 'break' svog suparnika, a četiri puta je uspio slomiti servis francuskg tenisača.

U prijašnja dva četvrtfinala koja je odigrao u Indian Wellsu Zvereva su pobijedili Carlos Alcaraz (2024.) i Taylor Fritz (2021.).

Za plasman u finale najbolji njemački tenisač će se boriti protiv pobjednika dvoboja između Talijana Jannika Sinnera i Amerikanca Learnera Tiena.

Ni Arina Sabaljenka nije izgubila servis u pobjedi 7-6 (0), 6-4 nad 19-godišnjom Kanađankom Victorijom Mboko (WTA - 10.). Svoju je osam godina mlađu suparnicu ostavila bez poena u 'tie-breaku' prvog seta, a onda je 'breakom' za 3-2 u drugom setu napravila ključnu prednost.

Za 27-godišnju Bjeloruskinju je ovo treće polufinale u Indian Wellsu, a svaki put kad je došla do te faze turnira, probila se i do finala (2025. i 2023.). Za plasman u treće finale morat će pobijediti bolju iz četvrtfinalnog dvoboja Čehinje Linde Noskove (WTA - 14.) i Australke Talije Gibson (WTA - 112.).