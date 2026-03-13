Ovu moćnu zemlju vode komunisti na papiru, ali nacionalisti u praksi

Narodna Republika Kina donijela je jučer zakon kojim se promovira "etničko jedinstvo" nacije koji će od škola u cijeloj zemlji tražiti da koriste mandarinski kineski jezik u obrazovnom sustavu. Bit će to još jedan korak Pekinga prema asimilaciji nacionalnih manjina, koje čine znatan dio stanovništva te goleme zemlje. Kritičari zakona, posebno na Zapadu, govore pak da će on dodatno smanjiti manjinska prava u zemlji u kojoj su slobode pojedinca ionako na razmjerno niskim granama. No, NR Kina baš i ne mari za ove kritike. Zakon je donesen jučer, na kraju Kineskoga narodnog kongresa, koji je tajao tjedan dana. Riječ je o ekvivalentu parlamenta ili skupštine, no njegova je snaga samo na papiru jer Kongres nikada dosad nije odbio nijedan zakon koji mu je stigao na dnevni red.