Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Supersila u usponu

Ovu moćnu zemlju vode komunisti na papiru, ali nacionalisti u praksi

Autor
Dino Brumec
13.03.2026.
u 13:27

Narodna Republika Kina donijela je novi zakon o nacionalnom jedinstvu kojim želi asimilirati nacionalne manjine pa će u obrazovanju mandarinski jezik imati primat

Narodna Republika Kina donijela je jučer zakon kojim se promovira "etničko jedinstvo" nacije koji će od škola u cijeloj zemlji tražiti da koriste mandarinski kineski jezik u obrazovnom sustavu. Bit će to još jedan korak Pekinga prema asimilaciji nacionalnih manjina, koje čine znatan dio stanovništva te goleme zemlje. Kritičari zakona, posebno na Zapadu, govore pak da će on dodatno smanjiti manjinska prava u zemlji u kojoj su slobode pojedinca ionako na razmjerno niskim granama. No, NR Kina baš i ne mari za ove kritike. Zakon je donesen jučer, na kraju Kineskoga narodnog kongresa, koji je tajao tjedan dana. Riječ je o ekvivalentu parlamenta ili skupštine, no njegova je snaga samo na papiru jer Kongres nikada dosad nije odbio nijedan zakon koji mu je stigao na dnevni red.

Ključne riječi
Jezik manjine nacionalizam obrazovanje Kina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Pogled na Poljud prije početka utakmice Hrvatska - Wales
4
KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Drama oko Poljuda, Šuta bi referendum, Centar protiv rušenja: Ovo je barbarski napad

-Nećemo dopustiti da barbari izbrišu lice Splita. Želimo novi stadion, želimo ga na Brodarici; takav je bio naš plan i to je jedini logičan put. Mario Lolić je istaknuo kako je on proveo život na Poljudu, kao doživotni pretplatnik Hajduka. -Jučer smo svjedočili prezentaciji studije za Poljud koju je naručila jedna HDZ-ovka, a izradio drugi HDZ-ovac. Želim naglasiti da je sramotno da gradonačelnik Šuta na temelju takvih naručenih HDZ-ovskih šema predstavlja projekt skrivajući se iza građana referendumom

FILE PHOTO: An Iranian missile is launched during a military exercise in an undisclosed location in Iran
Premium sadržaj
Video sadržaj
BORISLAV RISTIĆ

Inovacija rata koji je počeo usred mirovnih pregovora promijenit će diplomatska pravila

Moguće je da je Trump pomislio da će rat biti dobiven i uvjeti mira prihvaćeni ako udarima odmah obezglavi iransko vodstvo, valjda se povodeći za Sun Tzuovom mišlju kako "pobjednici pobjeđuju prije negoli uđu u rat". Ali, očito se radilo o pogrešnoj interpretaciji, pa nas evo na kraju drugog tjedna ratovanja, suočenih s drugim dijelom Sun Tzuova navoda o "gubitnicima koji prvo krenu u rat, pa onda traže pobjedu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!