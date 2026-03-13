'Nezamjenjivi' Pavlek mora hitno dati ostavku zbog velikog skandala! Neki kažu da je viđen u Dubaiju

Snagom nekog zaglušujućeg projektila u domaćoj sportskoj javnosti odjeknula je informacija o optužbama za nezakonito poslovanje Hrvatskog skijaškog saveza pa tako i njegove odgovorne osobe direktora Vedrana Pavleka.
Poznavajući Vedrana Pavleka kao svojevrsnog "štrebera" i "control freaka" mislili smo da mu se ovakvo što ne može dogoditi i da je on sportski dužnosnik koji se ne bi usudio djelovati nezakonito. Nažalost, čovjek koji je digao hrvatsko skijanje do razine koja je izazvala čuđenje u sportskom svijetu, sa svojim suradnicima optužen je za nedozvoljeni model poslovanja.
A po neslužbenim podacima koji cure, Pavlek je trenere i stručno osoblje u stožerima naših skijaša plaćao jednim dijelom na račun a drugim dijelom na ruke kako bi tako uštedio što više novca Savezu. A kako je tu gotovinu nekako trebalo izvući s računa, a to se možda činilo preko neke tvrtke u inozemstvu, taj dio je svakako protivan regulama pozitivnog financijskog poslovanja i podliježe zakonskoj odgovornosti jer predstavlja zaobilaženje obveza prema državi.Spektakularno otvaranje Zimskih olimpijskih igara
Činjenica da je jedan zaposlenik Saveza zaustavljen na Bregani s većom količinom gotovine u ruksaku samo govori da je Pavlek neko vrijeme bio praćen, da su mu prisluškivani svi razgovori, i da je slijedom toga i došlo do ove "zasjede" zacijelo po naputku Ureda za sprječavanje pranja novca. Jer, koji bi vas carinik zaustavljao na slovensko-hrvatskoj granici i, unutar Europske unije, pitao "imate li što za prijaviti" ako nema neku vrstu dojave. A ovdje je, očito, došlo i do carinskog prekršaja.
Neposredno nakon Zimskih olimpijskih igara, kada se saznalo da se u Hrvatskom skijaškom savezu vode izvidi, predsjednik Miho Glavić zatražio je od Izvršnog odbora da se Vedrana Pavleka smijeni. Držeći se presumpcije nevinosti, na koju se i mi moramo pozvati dok ne bude drugačije dokazano, članovi Izvršnog odbora nisu to izglasali govoreći da bez Pavleka ne bi bilo niti skijanja u Hrvatskoj kakvog ga danas znamo i koje je Lijepoj Našoj donijelo 10 olimpijskih medalja (Janica Kostelić šest, Ivica Kostelić četiri).
I doista, godinama je Hrvatski skijaški savez bio obrazac uspješna nacionalnog saveza od kojeg je u javnosti organiziranijim figurirao samo Hrvatski nogometni savez. Jer, imati Kosteliće ali i utrke Svjetskog kupa na brdu ponad Zagreba djelovalo je bajkovito.
A sada je pitanje kako će sve ovo djelovati na nacionalni savez koji će za potkraj ožujka u norveškom Hafjellu imati tri predstavnika u završnici Svjetskog kupa. A rijetke su male skijaške zemlje koji se s time mogu pohvaliti.
Da bi zastoj u funkcioniranju Saveza bio što manji Pavleku je sugerirano da u ime "kontrole štete" da otkaz na svoje funkcije što će on i učiniti. A preporučeno mu je i da se vrati u zemlju s odmora (neki kažu da je viđen u Dubaiju) i da uzme dobrog odvjetnika i da se brani. A zacijelo će pokušati dokazati da ništa od tog novca, a spominje se 17 milijuna eura u razdoblju od desetak godina, nije uzeo sebi i da nije došlo do zloporabe ovlasti i položaja pribavljanjem nepripadajuće materijalne koristi.
Dakako, štete po hrvatsko skijanje pa tako i Savez će neminovno biti i sada će odmah krenuti nadogradnja odnosno kojekakve priče pa tako i one da je Snježna kraljica organizirana da bi se uzimao novac, da Pavlek gradi kuću na Ibizi i slično.
Osim toga, ako su treneri, a neki među njima su i stranci, doista tako primali naknade za svoj stručni rad pitanje je što će sada biti s njihovim motivima kada više nema tog ekstra novca. A pitanje je i tko će preuzeti operativno vođenje Saveza dok to ne može činiti čovjek koji se činio "nezamjenjivim" pogonskim kotačem sveukupnog hrvatskog skijanja?
Kreativan? Novinar misli da je lik pored tolikih novaca "na crno", ostao čistih ruku?! Ako je, Santo subito!