UKALJAN UGLED SAVEZA

'Nezamjenjivi' Pavlek mora hitno dati ostavku zbog velikog skandala! Neki kažu da je viđen u Dubaiju

Zagreb: Konferencija za medije povodom nadolazećih utrka ženskog slaloma "Snow Queen Tropy"
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
13.03.2026.
u 12:29

No već i sa zamrzavanjem Pavlekova djelovanja u Hrvatskom skijaškom savezu nastat će nemala šteta jer je on svojom iznimnom energijom i potrebom da kontrolira svaki detalj organizacije i poslovanja hrvatsko skijanje praktički nosio na svojim leđima

Snagom nekog zaglušujućeg projektila u domaćoj sportskoj javnosti odjeknula je informacija o optužbama za nezakonito poslovanje Hrvatskog skijaškog saveza pa tako i njegove odgovorne osobe direktora Vedrana Pavleka.

Poznavajući Vedrana Pavleka kao svojevrsnog "štrebera" i "control freaka" mislili smo da mu se ovakvo što ne može dogoditi i da je on sportski dužnosnik koji se ne bi usudio djelovati nezakonito. Nažalost, čovjek koji je digao hrvatsko skijanje do razine koja je izazvala čuđenje u sportskom svijetu, sa svojim suradnicima optužen je za nedozvoljeni model poslovanja.

A po neslužbenim podacima koji cure, Pavlek je trenere i stručno osoblje u stožerima naših skijaša plaćao jednim dijelom na račun a drugim dijelom na ruke kako bi tako uštedio što više novca Savezu. A kako je tu gotovinu nekako trebalo izvući s računa, a to se možda činilo preko neke tvrtke u inozemstvu, taj dio je svakako protivan regulama pozitivnog financijskog poslovanja i podliježe zakonskoj odgovornosti jer predstavlja zaobilaženje obveza prema državi.

Spektakularno otvaranje Zimskih olimpijskih igara
Činjenica da je jedan zaposlenik Saveza zaustavljen na Bregani s većom količinom gotovine u ruksaku samo govori da je Pavlek neko vrijeme bio praćen, da su mu prisluškivani svi razgovori, i da je slijedom toga i došlo do ove "zasjede" zacijelo po naputku Ureda za sprječavanje pranja novca. Jer, koji bi vas carinik zaustavljao na slovensko-hrvatskoj granici i, unutar Europske unije, pitao "imate li što za prijaviti" ako nema neku vrstu dojave. A ovdje je, očito, došlo i do carinskog prekršaja.

Neposredno nakon Zimskih olimpijskih igara, kada se saznalo da se u Hrvatskom skijaškom savezu vode izvidi, predsjednik Miho Glavić zatražio je od Izvršnog odbora da se Vedrana Pavleka smijeni. Držeći se presumpcije nevinosti, na koju se i mi moramo pozvati dok ne bude drugačije dokazano, članovi Izvršnog odbora nisu to izglasali govoreći da bez Pavleka ne bi bilo niti skijanja u Hrvatskoj kakvog ga danas znamo i koje je Lijepoj Našoj donijelo 10 olimpijskih medalja (Janica Kostelić šest, Ivica Kostelić četiri).

I doista, godinama je Hrvatski skijaški savez bio obrazac uspješna nacionalnog saveza od kojeg je u javnosti organiziranijim figurirao samo Hrvatski nogometni savez. Jer, imati Kosteliće ali i utrke Svjetskog kupa na brdu ponad Zagreba djelovalo je bajkovito.

A sada je pitanje kako će sve ovo djelovati na nacionalni savez koji će za potkraj ožujka u norveškom Hafjellu imati tri predstavnika u završnici Svjetskog kupa. A rijetke su male skijaške zemlje koji se s time mogu pohvaliti.

Da bi zastoj u funkcioniranju Saveza bio što manji Pavleku je sugerirano da u ime "kontrole štete" da otkaz na svoje funkcije što će on i učiniti. A preporučeno mu je i da se vrati u zemlju s odmora (neki kažu da je viđen u Dubaiju) i da uzme dobrog odvjetnika i da se brani. A zacijelo će pokušati dokazati da ništa od tog novca, a spominje se 17 milijuna eura u razdoblju od desetak godina, nije uzeo sebi i da nije došlo do zloporabe ovlasti i položaja pribavljanjem nepripadajuće materijalne koristi.

Dakako, štete po hrvatsko skijanje pa tako i Savez će neminovno biti i sada će odmah krenuti nadogradnja odnosno kojekakve priče pa tako i one da je Snježna kraljica organizirana da bi se uzimao novac, da Pavlek gradi kuću na Ibizi i slično.

Osim toga, ako su treneri, a neki među njima su i stranci, doista tako primali naknade za svoj stručni rad pitanje je što će sada biti s njihovim motivima kada više nema tog ekstra novca. A pitanje je i tko će preuzeti operativno vođenje Saveza dok to ne može činiti čovjek koji se činio "nezamjenjivim" pogonskim kotačem sveukupnog hrvatskog skijanja?
Vedran Pavlek Skijanje

Komentara 3

BC
Black°Company
12:41 13.03.2026.

Kreativan? Novinar misli da je lik pored tolikih novaca "na crno", ostao čistih ruku?! Ako je, Santo subito!

PL
plitko
12:52 13.03.2026.

Kod nas se stalno nešto mulja, maže, kombinira. fulira..tužno je to, i poražavajuće za sve nas kao narod.

AN
Antonio1952
13:06 13.03.2026.

Da li u Hrvatskoj jos netko radi po zakonu bez muljanja?

