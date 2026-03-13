Drama na nebu iznad Europe: Podignuti borbeni avioni, građanima poslano hitno upozorenje

Građanima rumunjskog grada Tulcee i okolnih naselja izdano je hitno upozorenje zbog mogućnosti pada objekta iz zračnog prostora. Vlasti su stanovnicima savjetovale da potraže zaklon u podrumima ili skloništima civilne zaštite. U poruci poslanoj putem sustava Ro-Alert navodi se da, u slučaju da skloništa nisu dostupna, građani trebaju ostati unutar svojih domova, udaljeni od prozora i vanjskih zidova. Procijenjeno trajanje upozorenja iznosilo je oko 90 minuta.

Uzbuna je pokrenuta putem nacionalnog sustava za upozoravanje stanovništva, na temelju informacija nadležnih institucija zaduženih za nadzor i sigurnost zračnog prostora, prenosi Digi24. Rumunjske vlasti objavile su da je radarski sustav oko 10 sati registrirao zračne ciljeve sjeverno od okruga Tulcea. Nakon toga sustavi protuzračne obrane stavljeni su u stanje pripravnosti, a dva borbena zrakoplova F-16 iz 86. zračne baze Borcea poletjela su radi izviđanja i nadzora zračnog prostora.

Prema trenutačno dostupnim informacijama, postoji mogućnost da su ostaci drona pali i na teritorij Rumunjske, u području mjesta Chilia Veche. Iz Ministarstva nacionalne obrane poručili su da su specijalizirani timovi spremni izaći na teren i započeti potragu. Oko 11:40 građanima je poslana još jedna Ro-Alert poruka. Rumunjski mediji također prenose da su stanovnici mjesta Pardina primijetili dron koji je preletio iznad tog područja.