Đoković govorio o bombardiranju Srbije, BBC nije prikazao taj dio intervjua

Novak Đoković ovoga je tjedna dao ekskluzivni intervju za BBC u kojem je progovorio o svemu što mu se događalo tijekom Australian Opena na kojem na kraju nije mogao zaigrati. No, britanska televizija nije prikazala sve dijelove razgovora.

Đoković je govorio o odrastanju tijekom NATO-va bombardiranja Srbije.

- Tijekom 90-ih, kada sam počeo igrati tenis, imali smo dva rata, sankcije, čekanje u redovima... Teško razdoblje za mene, moju obitelj... i počeo sam se baviti ne baš jeftinim sportom. Često sam išao sam na putovanja. I na tim putovavnjima morao sam brzo odrasti, ne ovisiti o drugima, jer nisam mogao putovati s ocem, s članovima obitelji, trenerom... Putovao sam na mnoge turnire stvarno sam. Od malih nogu sam se osamostalio i mislim da mi je to pomoglo da izgradim karakter, i to vrlo mlad - rekao je Đoković i dodao:

- Držao sam se onoga što je važno, pa čak i kad su bombe letjele iznad naših glava. Npr. 1999., kada sam imao 12 godina, i to je trajalo nekoliko mjeseci, nakon tjedan-dva smo po cijeli dan izlazili igrati tenis, iako su bombe bile. Stvarno nismo imali nastavu tada, škole nisu radile, pa smo se veselili tenisu. Frustracija? Ne, zahvalan sam na tom iskustvu, jer me ta situacija natjerala da cijenim ono što imam puno više. I mislim da je to dosta utjecalo na moj karakter i na to kako se još uvijek ponašam u životu.

Osvrnuo se i na smještaj u australskom hotelu za imigrante.

- Neki su tamo godinama. Devet godina, neki izbjeglice! Svakako sam ih htio upoznati, ali nisam imao priliku. Nisam smio izaći iz sobe. Tako da me duboko pogodilo to što ti ljudi doživljavaju. Nije bilo lako, ali je to vrlo korisno životno iskustvo.