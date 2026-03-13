Jednim udarcem dvije muhe, moglo bi se reći za nova pravila o dodjeli specijalizacija mladim liječnicima nakon završetka fakulteta. Nova pravila predstavila je jučer ministrica zdravstva Irena Hrstić, a te bi novosti trebale motivirati mlade liječnike da se s diplomom medicine u džepu barem privremeno odluče na rad u ordinacijama opće medicine i u ambulantama na otocima, u depriviranim i ruralnim područjima te u hitnoj medicini, izvanbolničkoj i bolničkoj. U tim granama medicine vlada ozbiljan nedostatak liječnika jer su zbog uvjeta rada one najmanje privlačan izbor mladim doktorima pa su te ambulante već niz godina najslabija karika hrvatskog zdravstvenog sustava. Sada će rad u tim ambulantama mladim doktorima nositi jako puno bodova, čak 50 posto od ukupno potrebnih za specijalizaciju, pa se očekuje da će zbog toga mnogi početi drukčije gledati na poslove koje sad nastoje zaobići u širokom luku. Više će im se, naime, bodovati šest ili dvanaest mjeseci rada u seoskoj ambulanti ili hitnoj pomoći nego pisanje znanstvenog rada.
nadam se da ono "dodjela specijalizacije" ne znaöi da na specijalizaciju idu podobni znači besplatno umjesto onih koji su svoju specijalizaciju spremni skupo platiti iz svog džepa kako je to inače na trulom zapadu uobičajeno.