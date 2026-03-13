SPONTANA DODJELA

Modrić primio novu prestižnu nagradu: Proglašen je najboljim igračem 21. stoljeća

Serie A - AC Milan v Inter Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
13.03.2026.
u 22:50

O njegovoj popularnosti u Milanu zaista je teško govoriti. Dovoljno je bilo da se pojavi pa da se osjeti koliki respekt, emociju i pažnju izaziva među ljudima

Luka Modrić primio je danas u Milanu novu prestižnu nagradu. Kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije i zvjezdi sedmerostrukog prvaka Europe dodiljeno je priznanje za najboljeg nogometaša regije u 21. stoljeću.

Nagradu dodijeljuje Simposar, a predao mu ju je bosanskohercegovački novinar Sabahudin Topalbećirević. Modrić je nagradu primio u opuštenoj atmosferi u Milanu, a Topalbećirović objasnio je kako je nagradu zaslužio zbog svoje dugovječnosti na najvišoj razini, brojnih trofeja, vrhunskoj kvaliteti i dugogodišnjem kontinuitetu i iznimnom karakteru na terenu i izvan njega.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili!

- O njegovoj popularnosti u Milanu zaista je teško govoriti. Dovoljno je bilo da se pojavi pa da se osjeti koliki respekt, emociju i pažnju izaziva među ljudima. Ipak, za svakoga je imao strpljenje, osmijeh i vrijeme. To mogu samo istinski veliki - napisao je bosanskohercegovački novinar koji je od Modrića zauzvrat dobio potpisani dres.

Modrić je u karijeri osvojio Zlatnu loptu 2018., šest Ligi prvaka, FIFA-inu nagradu za igrača godine, dvije medalje sa Svjetskih prvenstava i šest je puta biran u idealnu momčad svijeta.
