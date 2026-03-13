Zaradila milijune, zbog nje su fanovi izazvali kaos na tribinama, a sada dobiva ulogu u Baywatchu

Nakon što je s LSU-om ostvarila sve sportske snove, Olivia Dunne je u travnju 2025. objavila kraj svoje natjecateljske gimnastičke karijere. No, za nju to nije bio kraj, već samo početak novog poglavlja. Već neko vrijeme je potajno pohađala satove glume, gajeći strast prema filmskoj industriji.

- To je nešto što me dugo zanima, ali dok si student sportaš, gimnastika je apsolutni prioritet - otkrila je.

Njezin trud se isplatio kada je u proljeće 2026. objavljeno da je dobila jednu od uloga u dugoočekivanom rebootu kultne serije Baywatch. U seriji će glumiti Grace, mladu spasiteljicu, čime i službeno započinje svoju profesionalnu glumačku karijeru. Od djevojčice koja je sanjala o svjetlucavom trikou do studentice koja je promijenila pravila, a sada i buduće holivudske zvijezde, Olivia Dunne je dokazala da je moguće imati sve: sportski uspjeh, poslovno carstvo i snove koji ne poznaju granice.

Priča o Oliviji Dunne počinje gotovo filmski, s trogodišnjom djevojčicom iz Hillsdalea u New Jerseyju koja je majci Katherine rekla da želi "ružičasti svjetlucavi triko". Odgovor je bio jednostavan: "Onda se moraš upisati na gimnastiku." Bio je to početak puta koji će je odvesti daleko izvan gimnastičke dvorane. Odrasla u sportskoj obitelji, gdje je otac David igrao nogomet na sveučilišnoj razini, a majka se bavila atletikom, Olivia je od malih nogu pokazivala iznimnu snagu i predanost. Već s pet godina počela se natjecati, a njezina karijera ubrzano se razvijala. Zbog intenzivnih treninga u dvorani ENA Gymnastics, s 14 godina prešla je na školovanje kod kuće kako bi se u potpunosti posvetila sportu, što je bila hrabra odluka koja je postavila temelje za sve što je uslijedilo.

Do 2017. godine, Dunne je već bila članica američke juniorske reprezentacije, predstavljajući svoju zemlju na prestižnim međunarodnim natjecanjima poput City of Jesolo Trophy u Italiji, gdje je s timom osvojila zlato. Mnogi su u njoj vidjeli buduću olimpijku, no Olivia je imala drugačije planove. Nakon teške ozljede gležnja 2019. godine, našla se na raskrižju. Umjesto da forsira put prema Olimpijskim igrama, donijela je zrelu i stratešku odluku da svoju karijeru nastavi na sveučilišnoj razini. Potpisala je za Louisiana State University (LSU), odabravši dugovječnost i stabilnost fakultetske karijere umjesto neizvjesnosti elitne gimnastike.

Dolazak na LSU 2020. godine poklopio se s globalnom pandemijom, a karantena je postala pozornica za njezin digitalni uzlet.

Počela je objavljivati kratke videozapise na TikToku, kombinirajući impresivne gimnastičke vještine s popularnim trendovima i uvidima u svoj svakodnevni život. Njezina karizma i autentičnost brzo su privukle milijune pratitelja. Ubrzo je uslijedio trenutak koji je promijenio sve: u lipnju 2021. godine, NCAA je donijela povijesnu odluku kojom je studentima sportašima dopušteno zarađivati od svog imena, lika i djela (NIL). Olivia Dunne, s već izgrađenom masivnom online publikom, bila je savršeno pozicionirana da iskoristi tu priliku. Postala je najplaćenija studentica sportašica u Americi, s godišnjom zaradom koja je premašila 3,9 milijuna dolara. Sklopila je ugovore s brendovima kao što su Vuori, American Eagle i Motorola, postavši pionirka nove ere u kojoj sportaši više nisu samo natjecatelji, već i moćni influenceri i poduzetnici.

Vrhunac njezine sportske karijere dogodio se 2024. godine, kada je s timom LSU Tigers osvojila prvi naslov nacionalnih prvakinja (NCAA) u povijesti sveučilišta, dokazavši kritičarima da može istovremeno biti i elitna sportašica i medijska zvijezda. No, golema popularnost donijela je i svoju tamnu stranu. U siječnju 2023., na natjecanju u Utahu, dogodio se incident koji je obišao svijet. Stotine uglavnom muških obožavatelja okupilo se ispred dvorane, skandirajući njezino ime i stvarajući kaotičnu situaciju koja je zahtijevala intervenciju policije kako bi sportašice sigurno napustile objekt. Incident je pokrenuo ozbiljnu raspravu o sigurnosti sportašica te opasnostima parasocijalnih odnosa, u kojima obožavatelji razvijaju iluziju bliskosti s javnom osobom. LSU je nakon toga bio primoran angažirati dodatno osiguranje za gimnastički tim. Dunne je na Twitteru zamolila fanove za poštovanje prema drugim gimnastičarkama, pokazujući zrelost pod pritiskom kakav nijedna studentica sportašica prije nje nije iskusila.

Unatoč kontroverzama i kritikama da njezina popularnost više proizlazi iz izgleda nego iz sportskih postignuća, Olivia Dunne nije dopustila da je to omete. Naprotiv, iskoristila je svoju platformu za osnaživanje drugih. Osnovala je The Livvy Fund, inicijativu koja pomaže drugim sportašicama na LSU-u da se snađu u svijetu NIL ugovora i izgrade vlastite brendove. Njezin utjecaj prepoznali su i vodeći mediji; višestruko se pojavila u prestižnom izdanju Sports Illustrated Swimsuit, a 2024. godine uvrštena je na Forbesovu listu "30 ispod 30". Njezin privatni život također je postao predmet javnog interesa, posebice veza s Paulom Skenesom, pitcherom Pittsburgh Piratesa, s kojim čini jedan od najpoznatijih mladih sportskih parova u Americi.