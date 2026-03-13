Pavlek podnio ostavku: Evo tko će ga zamijeniti kao direktor skijaške reprezentacije

Vedran Pavlek sad je već bivši direktor hrvatskih alpskih reprezentacija. Danas je na službenoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog skijaškog saveza prihvaćena njegova ostavka nakon što je u javnost izašla informacija kako je trenere i stručno osoblje isplaćivao dijelom na račun, a dijelom 'na ruke' kako bi sačuvao dio novca u Savezu. Odlučeno je i kako će njegovu dužnost do kraja sezone obnašati Goran Rački.

Ostatak priopćenja donosimo u cijelosti:

Na sjednici Izvršnog odbora održanoj u utorak Izvršni odbor Hrvatskog skijaškog saveza primio je na znanje informaciju o policijskim izvidnim radnjama vezanima uz navode o mogućim nepravilnostima u radu osoba odgovornih za financijsko poslovanje Hrvatskog skijaškog saveza. Glavni tajnik Damir Raos tada je podnio zahtjev za odlazak u mirovinu, što je prihvaćeno, a za v.d. glavnog tajnika postavljena je Ana Marija Komparić, koja je na današnjoj sjednici potvrđena za glavnu tajnicu.

Na današnjoj sjednicu, u okolnostima u kojima su se pojavile brojne glasine i nepotvrđene informacije, ocijenjeno je da su prihvaćanje ostavke dosadašnjeg direktora i imenovanje vršitelja dužnosti direktora najbolji pristup za osiguravanje nesmetanog daljnjeg rada Hrvatskog skijaškog saveza i potpune usmjerenosti na sportaše o kojima Savez skrbi.

O svojoj ostavci Vedran Pavlek je Izvršnom odboru rekao:

- Zbog glasina o navodnim financijskim nepravilnostima u upravljanju Hrvatskim skijaškim savezom, u kojima sam osobno apostrofiran, a koje su dovele u pitanje normalno funkcioniranje Saveza, podnosim neopozivu ostavku na mjesto direktora Hrvatskog skijaškog saveza. Osobno smatram da nisam učinio ništa pogrešno i čvrsto stojim pri tome da sam uvijek radio u najboljem interesu naših sportaša, hrvatskog natjecateljskog skijanja i Hrvatskog skijaškog saveza, čemu sam i u potpunosti bio predan u radu i posvetio svojih posljednjih 28 godina života. Budući da su ove okolnosti počele ozbiljno opterećivati rad Hrvatskog skijaškog saveza, smatram da je moja ostavka jedini način da se natjecateljima na samom kraju sezone osigura miran završetak natjecateljskog ciklusa, što je apsolutni prioritet. Hrvatski skijaški savez uvijek je surađivao sa svim nadležnim tijelima, što će sigurno činiti i dalje, a ja ću se usmjeriti na dokazivanje da je moj rad bio ispravan i da su moje namjere uvijek bile časne.

- Nadam se da ću se poslovima vezanima uz natjecateljsko skijanje, koje ostaje moja najveća osobna i profesionalna strast, vratiti nakon što ova situacija bude razriješena.

Poštujući načelo presumpcije nevinosti, članovi Izvršnog odbora HSS-a ističu da se i dosadašnji direktor Vedran Pavlek, kao i svaka druga osoba, smatra nevinim dok se eventualna odgovornost ne utvrdi u zakonom propisanom postupku. Izvršni odbor zahvalio je Vedranu Pavleku na dugogodišnjem doprinosu razvoju hrvatskog skijanja i predanom radu na razvoju niza vrhunskih sportaša, uključujući i natjecatelje koji i u ovom trenutku ostvaruju odlične rezultate, vrhunskoj organizaciji natjecanja kao i na odluci o ostavci za koju smatra da će pridonijeti stabilizaciji rada HSS-a u okolnostima širenja različitih nepotvrđenih informacija. U cilju potpunog utvrđivanja stanja poslovanja HSS-a, Izvršni odbor ističe da do sada nije imao saznanja o nepravilnostima u bilo čijem radu te da nema manjkova, da su godišnja revidirana financijska izvješća bila uredna i prihvaćana od strane svih tijela HSS-a. Hrvatski skijaški savez i njegovi zaposlenici surađuju s nadležnim institucijama, a zbog tajnosti policijskih izvida savez do završetka postupanja nadležnih tijela neće iznositi dodatne detalje niti komentirati ovu temu.

Hrvatski skijaški savez želi naglasiti da uspjesi hrvatskog alpskog skijanja – olimpijske medalje, medalje sa svjetskih prvenstava, kristalni globusi i brojni vrhunski rezultati hrvatskih skijašica i skijaša – predstavljaju rezultat sustavnog i timskog rada velikog broja ljudi kroz više od tri desetljeća na čijem čelu je bio Vedran Pavlek, ali i da ne mogu biti dovedeni u pitanje zbog mogućih pogrešaka pojedinca, ako se pokaže da je do njih došlo.

Predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza. G. Miho Glavić je izjavio: „Zahvaljujem Vedranu Pavleku na višegodišnjem potpuno predanom radu i posvećenosti hrvatskom skijanju te vrhunskim ostvarenim rezultatima. Izvršni odbor poduzima sve potrebne radnje kako bi osigurao daljnje stabilno i nesmetano funkcioniranje Saveza.

- Glavni prioritet HSS-a su sportaši, treneri, serviseri, stručno i tehničko osoblje te nastavak svih sportskih programa, koji se u interesu hrvatskog skijanja moraju odvijati bez zastoja. Hrvatska u ovom trenutku ima tri natjecatelja u samoj završnici Svjetskog kupa, oni ostvaruju dobre rezultate i pred njima je, vjerujemo, uspješan završetak ovog natjecateljskog ciklusa, kao i brojna druga natjecanja u budućnosti. Zahvaljujemo brojnim partnerima i sponzorima koji su zajedno s nama gradili i pratili hrvatsko skijanje te potvrđujemo da će Hrvatski skijaški savez nastaviti djelovati odgovorno, transparentno i u najboljem interesu svih sportaša i hrvatskog sporta.