Gojo nastavio pobjednički niz i stigao do polufinala u Francuskoj

Hrvatski teniski reprezentativac Borna Gojo (ATP - 197.) nastavio je pobjednički niz na ATP Challenger Touru i stigao do polufinala turnira u francuskom Cherbourgu pobijedivši u petak u četvrtfinalu Švicarca Remyja Bertolu sa 6-4, 7-6 (6).
Za plasman u treće uzastopno finale na Challenger Touru 28-godišnji Splićanin će igrati protiv Rusa Pavela Kotova.
Gojo je u veljači bio finalist u američkom Clevelandu, a dva tjedna poslije je osvojio naslov u meksičkom Metepecu, što mu je bio treći trofej u karijeri na Challenger Touru.
Sezonu je započeo rangiran na rubu Top 300, a već plasmanom u polufinale turnira u Cherbourgu je osigurao plasman oko 180. mjesta. Osvajanjem novog naslova Splićanin bi na novoj ljestvici bio plasiran oko 160. mjesta.
GOSPODIN SAVRŠENI
FOTO Otkriveno koliko je visok Petar iz 'Gospodina Savršenog'! Njegovi centimetri žene ostavljaju bez daha
UPOZORENJE STRUČNJAKA
Neurolog upozorava na 3 uobičajene navike koje vam mogu prouzročiti moždani udar: 'Prestanite ih raditi!'
SVE IH JE VIŠE
Dok drugi studiraju, oni već zarađuju milijune: Ovako izgleda put u industriju videoigara
as iz rukava