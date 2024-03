Finale će biti laka zadaća za vatrene? Protivnik je u problemu, Hrvat otkrio ključnu stvar

Čak i u prijateljskim utakmicama kod hrvatske reprezentacije jednostavno ne može bez drame. U polufinalu ACUD kupa vatreni su svladali reprezentaciju Tunisa boljim izvođenjem jedanaesteraca (5:4) nakon što je u 90 minuta regularnog dijela igre rezultat bio 0:0. Junak je bio vratar ciparskog Pafosa Ivica Ivušić s tri obranjena jedanaesterca u raspucavanju.

Erlić osjetio aduktor

Itekako se može reći da se Hrvatska provukla u ovom dvoboju jer je unatoč znatno većem posjedu i inicijativi naših igrača Tunis bio taj koji je kreirao tri najizglednije šanse u dvoboju: postigli su pogodak iz milimetarskog zaleđa nakon prekida te promašili dvije stopostotne šanse. Svjestan je toga dan nakon utakmice i izbornik Zlatko Dalić.

– Nismo bili brzi, falilo je utrčavanja u prazan prostor i dubinskih lopti. Penali su i kvaliteta i lutrija, a ovaj put smo dobili. Ivušić je obranio tri penala i odveo nas u finale i to je sjajno. Pokazao je da mogu računati na njega – rekao je izbornik hrvatske reprezentacije.

Iako je dojam da je naša reprezentacija u ovaj dvoboj s Tunižanima ušla opušteno i daleko od maksimalnog gasa, izbornik ističe da naši igrači "nisu kalkulirali niti se štedjeli" te da su "dali sve od sebe i u prijateljskoj utakmici". Svi navijači reprezentacije nadaju se da te izjave nisu točne jer ako ovako izgleda situacija u kojoj hrvatska reprezentacija daje sve od sebe to nas definitivno ne može napuniti optimizmom uoči nadolazećeg Europskog prvenstva. Loša vijest nakon ovog susreta jest ozljeda stopera Martina Erlića koji je zbog problema s mišićima napustio igru u 59. minuti susreta, a primarni cilj ovog okupljanja bio je da se nijedan igrač ne ozlijedi.

– Moramo biti zadovoljni jer smo u finalu, šteta je Erlićeva ozljeda. Osjetio je aduktor pa je na vrijeme izašao van, nadam se da nije velika ozljeda. Odlučili smo dati šansu svim vratarima, u sljedećem će susretu braniti Kotarski i Labrović – otkrio je Dalić.

A taj sljedeći susret, finale ACUD kupa, na rasporedu je u utorak od 21 sat kad će Hrvatska igrati protiv domaćina turnira, reprezentacije Egipta koja je u drugom polufinalu s minimalnih 1:0 svladala selekciju Novog Zelanda. Riječ je o znatno jačoj reprezentaciji nego što je Tunis, no isto tako o reprezentaciji koja je trenutačno u svojevrsnoj depresiji. Naime, Egipćani su puno očekivali ovog siječnja kad se igrao Afrički kup nacija, smatrali da mogu doći do trofeja, ali su doživjeli veliki podbačaj svoje nacionalne vrste. Egipat se jedva provukao u skupini bez da je ostvario ijednu pobjedu (remizirali s Ganom, Mozambikom i Zelenortskim Otocima), da bi u osmini finala, prvoj utakmici nokaut-faze ispali protiv Konga nakon jedanaesteraca, tako završivši turnir bez pobjede i daleko od borbe za trofej. Tada je s pozicije izbornika smijenjen Portugalac Rui Vitória, a na klupi je sada novi izbornik Hossam Hassan, inače igračka legenda reprezentacije s čak 178 nastupa.

Tri udarne strijele

Egipatski narod zbog svih događanja ove godine u priličnoj je apatiji oko reprezentacije, a ona je za ovu utakmicu još i veća kad uzmemo u obzir da zbog fokusa na klupske obveze na ovom turniru nema njihove daleko najveće zvijezde, Liverpoolova Mohameda Salaha. Kao što je jednom prilikom rekao hrvatski trener Krunoslav Jurčić, koji je trenutačno strateg egipatskog Pyramidsa, Egipćani previše ne mare za reprezentaciju kad nema Salaha.

Međutim, preostali reprezentativci bit će visoko motivirani skinuti skalp Hrvatskoj kao jednoj od najuspješnijih reprezentacija svijeta u recentnoj povijesti. Kad govorimo o preostalim reprezentativcima, gotovo svi igrači igraju domaću ligu, a među rijetkim iznimkama su tri glavna imena sa sadašnjeg popisa, odnosno napadačka trojka; Mostafa Mohamed iz Nantesa, Omar Marmoush iz Eintrachta i Mahmoud Trezeguet iz Trabzonspora. Sva trojica igraju sjajne sezone u svojim klubovima i definitivno su najveća opasnost za vatrene od trenutačnog egipatskog kadra.

U domaćim medijima smo u nedjelju mogli vidjeti razne bombastične najave u kojima se spominje da će na utakmici Egipta i Hrvatske biti više od 75 tisuća gledatelja, no one nisu istinite. Iako je istina da će se finalna utakmica odigrati na novom stadionu 45 kilometara istočno od Kaira nazvanom Stadion Egipat, koji ima kapacitet od 93.940 mjesta (drugi najveći stadion u Africi), zbog problema s navijačkim skupinama, neredima i tragedijama u utakmicama egipatske lige, posebice zbog tragedije u Port Saidu iz 2012. godine, na tribinama će biti dozvoljeno maksimalno 30 tisuća navijača. Naime, od 2012. do 2021. godine egipatska liga igrala se bez navijača, a od tada su postupno vraćani na tribine uz brojčane restrikcije koje postoje i danas.