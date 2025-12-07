Naši Portali
BREAKING
Veleslalom u Beaver Creek

Filip Zubčić nije imao svoj dan, ostao je bez druge vožnje

Filip Zubčić
DENIS BALIBOUSE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.12.2025.
u 19:34

Zubčić je dobro krenuo u svoju vožnju, na prvom prolaznom vremenu zaostajao je samo pet stotinki za Odermattom, no taj se zaostatak do cilja sustavno povećavao sve do 2.69 sekundi iako u vožnji nije bilo vidljiivih pogrešaka.

Najbolji skijaš današnjice Švicarac Marco Odermatt vodeći je nakon prve vožnje veleslaloma skijaša za Svjetski kup u Beaver Creeku, dok hrvatski predstavnik Filip Zubčić nije izborio plasman u drugu vožnju.

Odermatt je startao s brojem jedan i postavio je standard kojega niti jedan od vozača koji su uslijedili nije mogao pratiti. Najviše su mu se približili naturalizirani Brazilac Lucas Braathen i Norvežanin Henrik Kristoffersen koji dijele drugo mjesto sa zaostatkom od 86 stotinki.

Zubčić je dobro krenuo u svoju vožnju, na prvom prolaznom vremenu zaostajao je samo pet stotinki za Odermattom, no taj se zaostatak do cilja sustavno povećavao sve do 2.69 sekundi iako u vožnji nije bilo vidljiivih pogrešaka. Na kraju je završio 42., sa 52 stotinkom slabijim vremenom od 30. Talijana Giovannija Borsottija, zadnjeg koji je izborio nastup u drugoj vožnji.

Druga vožnja na programu je od 21 sat.
Ključne riječi
Skijanje Filip Zubčić

