Zrinka Ljutić druga u veleslalomu! Najbolja hrvatska skijašica na postolju u Tremblantu

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je drugo mjesto u trećem veleslalomu sezone Svjetskog kupa u kanadskom Tremblantu! Zrinka je bila druga iza pobjednice, Novozelanđanke Alice Robinson s 94 stotinke sekunde zaostatka. Na trećem mjestu završila je Kanađanka Valerie Grenier s točno jednom sekundom zaostatka.

Ovaj rezultat potvrda je sjajne forme u veleslalomu koju Ljutić pokazuje od početka sezone. Na otvaranju u Söldenu bila je deseta, nakon trećeg vremena prve vožnje, dok je u američkom Copper Mountainu završila sedma. Ima i šesto mjesto s prvog slaloma sezone u finskom Leviju.

Prvi je puta na pobjedničkom postolju u veleslalomu bila u studenom 2024. godine, kada je također bila druga u američkom Killingtonu. Ljutić je sada u ukupnom poretku veleslaloma na trećem mjestu sa 142 boda. U ukupnom poretku Svjetskog kupa Ljutić je sada na sedmom mjestu sa 182 boda.

Priliku za još bolji rezultat Zrinka Ljutić imat će već u nedjelju, kada skijašice u Tremblantu voze još jedan veleslalom. Prva vožnja također bit će u 16, a druga u 19 sati po našem vremenu. Nedjelja donosi i veleslalom skijaša u Beaver Creeku, tamo će od 18 sati u prvoj vožnji nastupiti naš Filip Zubčić.