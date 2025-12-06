Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
BRAVO, ZIZI

Zrinka Ljutić druga u veleslalomu! Najbolja hrvatska skijašica na postolju u Tremblantu

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Michael Madrid/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
06.12.2025.
u 20:54

Do drugog postolja u karijeri u veleslalomu Zrinka Ljutić je došla na fenomenalan način

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je drugo mjesto u trećem veleslalomu sezone Svjetskog kupa u kanadskom Tremblantu! Zrinka je bila druga iza pobjednice, Novozelanđanke Alice Robinson s 94 stotinke sekunde zaostatka. Na trećem mjestu završila je Kanađanka Valerie Grenier s točno jednom sekundom zaostatka.

Ovaj rezultat potvrda je sjajne forme u veleslalomu koju Ljutić pokazuje od početka sezone. Na otvaranju u Söldenu bila je deseta, nakon trećeg vremena prve vožnje, dok je u američkom Copper Mountainu završila sedma. Ima i šesto mjesto s prvog slaloma sezone u finskom Leviju.

Prvi je puta na pobjedničkom postolju u veleslalomu bila u studenom 2024. godine, kada je također bila druga u američkom Killingtonu. Ljutić je sada u ukupnom poretku veleslaloma na trećem mjestu sa 142 boda. U ukupnom poretku Svjetskog kupa Ljutić je sada na sedmom mjestu sa 182 boda.

Priliku za još bolji rezultat Zrinka Ljutić imat će već u nedjelju, kada skijašice u Tremblantu voze još jedan veleslalom. Prva vožnja također bit će u 16, a druga u 19 sati po našem vremenu. Nedjelja donosi i veleslalom skijaša u Beaver Creeku, tamo će od 18 sati u prvoj vožnji nastupiti naš Filip Zubčić.
Ključne riječi
Skijanje Veleslalom Zrinka Ljutić

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar loka
loka
21:30 06.12.2025.

Svaka čast👍❗️

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
21:05 06.12.2025.

Bravo Zrinka!

HO
homofobic
21:15 06.12.2025.

Bravo Zrinka! Malo zadovoljstva za silan trud ulozen u treniranja i troskove za ljubav prema sportu! Sada kad balkanistaneri pocmu s procjenama koliko novaca je Zrinki donijela ova pozicija - bjedni li su. Ne mogu a da ne dodam: "Druga iza pobjednice..." Nije DRUGA iza pobjednice nego PRVA iza pobjednica! Nije cudo sto publika ne cijeni tzv novinarstvo!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja