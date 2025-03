Filip Hrgović dogovorio borbu karijere? Nakon šokantne objave otvorila mu se velika prilika

Engleski tabloid The Sun donosi ekskluzivnu vijest: Filip Hrgović, hrvatski teškaški boksački as, suočit će se s Joeom Joyceom 5. travnja u Manchesteru! Ova borba dolazi kao zamjena za otkazani meč između Joycea i Dilliana Whytea, koji se povukao zbog ozljede prsta.

Dillian Whyte, poznat kao "The Body Snatcher", trebao je biti Joyceov protivnik u dugo očekivanom okršaju. Međutim, ozljeda prsta prisilila ga je na povlačenje, otvarajući vrata Hrgoviću za ulazak u ring. Ova promjena donosi svježu dinamiku i uzbuđenje, jer se radi o dvojici vrhunskih teškaša s impresivnim karijerama. The Sun navodi kako je Joyce mogao izabrati lakšeg protivnika, no odlučio se za izazov i dokazivanje.

Ovo nije prvi put da se Hrgović i Joyce susreću. Njihov amaterski dvoboj iz 2013. godine, održan u legendarnom York Hallu u Londonu, završio je pobjedom Joycea podijeljenom sudačkom odlukom. Sada, više od desetljeća kasnije, obojica su iskusni profesionalci, spremni za novi, još veći izazov. Ova borba predstavlja priliku za Hrgovića da se revanšira i pokaže svoj napredak.

Reports suggest that Filip Hrgovic could replace Dillian Whyte in the April 5 showdown against Joe Joyce after Whyte reportedly pulled out due to injury. Joyce and Hrgovic have history, with Joyce winning their 2013 World Series of Boxing clash—could we see a long-awaited… pic.twitter.com/WEsE0DLXtB