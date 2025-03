Uskoro stižu nove loše vijesti za Dinamo! Plavi bi mogli doživjeti još jedan bolan udarac

Ne samo da je Dinamo sve dalje od obrane naslova prvaka Hrvatske i ulaska u Ligu prvaka, plavi bi već za dva dana mogli ostati bez šanse za izravan plasman u najelitnije europsko natjecanje. Poznato vam je, radi se o onoj ljestvici koja se kalibrira po učinku klubova izvan TOP 10 europskih liga. To su one lige - engleska, talijanska, španjolska, njemačka, francuska, nizozemska, portugalska, belgijska, turska i češka - koje daju barem jednog predstavnika izravno u skupine. Sve ostale lige, među njima je i hrvatska, konkuriraju za jedno izravno mjesto u skupinama ako je klub koji je prethodne sezone osvojio Ligu prvaka, istu osigurao kroz svoje nacionalno prvenstvo. Ove sezone to je bio madridski Real koji je, jasno, i kroz španjolsko prvenstvo izborio LP. Sjećate se, na prošlosezonskoj ljestvici Šahtar je bio ispred Dinama pa je ukrajinski klub išao izravno u skupinu, a Dinamo je umjesto na "hrvatsko mjesto", u drugo pretkolo, otišao avansno u play-off (Qarabag), tamo gdje su trebali biti Ukrajinci.

Ove sezone, činilo se, Dinamov će put do izravnog plasmana u skupine Lige prvaka biti jako lagan. Trebat će, mislili su u Maksimiru, samo osvojiti HNL i otvoriti blagajnu... Pogotovo stoga što je samo jedan klub, a to je Glasgow Rangers, bio plasiran bolje po europskom koeficijentu. Rangersi su relativno rano ušli u veliki domaći zaostatak za Celticom na ljestvici u Škotskoj, sada on iznosi ogromnih 16 bodova. No, dok je Dinamo svoj europski koeficijent za ovu sezonu "zabetonirao" ispadanjem iz grupne faze Lige prvaka, iza njega se jedan klub upravo probija neslućenom brzinom.

Ovoga četvrtka svoj susret osmine finala Europske lige igra grčki Olympiacos, i to na gostovanju u Norveškoj kod Bodo/Glimta. Ako pobijedi, Olympiacos će već sada prestići Dinamo na ljestvici klupskih koeficijenata, što možete vidjeti u nastavku. Ako se to ne dogodi ovog četvrtka, trenutni lider grčkog prvenstva novu priliku za to imat će onog idućeg, u uzvratu pred svojim navijačima. Pobjeda u barem jednoj utakmici ili remi u obje stavit će Grke ispred Dinama, a oni će moći eventualnim prolaskom preko Boda u četvrtfinle još dodatno bildati svoj koeficijent pa će u budućim sezonama Dinamu i ostalima biti još teže dohvatljivi.

Big weekend in the race for direct UCL entry.



Dinamo 🇭🇷 wasted another opportunity to cut the deficit to 1st place, but couldn't beat Hajduk at home. Remained at -7 pts from 1st place.



Olympiacos 🇬🇷 won the huge match vs AEK away and increased the lead to +5 pts!



They… pic.twitter.com/zJ19wgYRd0 — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 3, 2025

Ako Olympiacos osvoji grčko prvenstvo, a sada su na plus pet bodova u odnosu na AEK, Dinamo neće profitirati od toga. Razlog tome je što grčki prvak po defaultu), baš kao i hrvatski, ide u drugo pretkolo kvalifikacija Lige prvaka. Lani je Dinamo došao izravno u play-off samo zbog dobrog nacionalnog koeficijenta Ukrajine koja je davala dva predstavnika u kvalifikacijama pa je Šahtar imao mjesto u play-off rundi. Ove sezone to nije tako. Grčka također daje dva predstavnika, ali i prvak i doprvak idu u drugo pretkolo.

Dakle, Dinamo izravno u Ligu prvaka može samo ako Rangersi (-17) i Olympiacos (+5) ne osvoje škotsko odnosno grčko prvenstvo. Jasno, Dinamo svoje - mora osvojiti. Rekli bismo, u četvrtak bi Dinamo mogao dobiti još novih loših vijesti... Ima li tome kraja?