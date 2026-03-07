Naši Portali
SJAJNI VATRENI

VIDEO Perišić igrač utakmice u preokretu PSV-a, ovako je asistirao za ključni pogodak

UEFA Champions League - PSV Eindhoven v Bayern Munich
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.03.2026.
u 23:15

PSV je prvi na ljestvici sa 68 bodova i ima čak 20 više od drugog Feyenoorda, s tim da klub iz Rotterdama ima utakmicu manje. Treći Ajax ima 44, a četvrti NEC Nijmegen 43 boda

U derbi utakmici 26. kola nizozemske Eredivisie nogometaši PSV-a su na domaćem terenu u Eindhovenu pogotkom u završnici pobijedili AZ Alkmaar 2-1. Gosti iz Alkmaara su poveli u 13. minuti pogotkom Van Duijla i bili su sasvim blizu toga da na odmor odu uz minimalnu prednost. No, u 45. minuti je Parrott proslijedio loptu u vlastitu mrežu i PSV je izjednačio.

Sve do 86. minute bilo je 1-1, a tada je hrvatski nogometaš Ivan Perišić asistirao,video pogledajte OVDJE, dok je Pepi pogodio za novo prvenstveno slavlje aktualnog prvaka PSV-a. Perišić je za domaćina igrao do 88. minute.

Ranije je Groningen kao domaćin pobijedio Ajax 3-1. Dva gola za Groningen je dao Zawada, a jedan Van Bergen, dok je jedini strijelac za goste iz Amsterdama bio Klaassen. Hrvatski nogometaš Josip Šutalo za Ajax je igrao do 83. minute.

PSV je prvi na ljestvici sa 68 bodova i ima čak 20 više od drugog Feyenoorda, s tim da klub iz Rotterdama ima utakmicu manje. Treći Ajax ima 44, a četvrti NEC Nijmegen 43 boda.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni PSV Ivan Perišić

