Nogomet

Vrapče osvojilo Zaprešić i preuzelo vodstvo na ljestvici

Autor
Damir Mrvec
07.03.2026.
u 23:54

U velikom derbiju 17. kola Treća HNL Centar, nogometaši Inker Zaprešića nisu uspjeli osvojiti bodove na svom stadionu u susretu protiv Vrapče. Gosti su pobijedili s 2:1 i tako preuzeli vrh tablice

U velikom derbiju 17. kola Treća HNL Centar, nogometaši Inker Zaprešića nisu uspjeli osvojiti bodove na svom stadionu u susretu protiv Vrapče. Gosti su pobijedili s 2:1 i tako preuzeli vrh tablice.

Domaćin je poveo pogotkom Luka Pisačić već u 11. minuti, a gosti su preokrenuli utakmicu u drugom poluvremenu. Prvo je Pero Mamić izjednačio u 59. minuti, a vrijedne bodove gostima donio je svojim pogotkom u 75. minuti Bartol Markušić, koji je u Vrapče stigao iz susjednih Ponikve.

Kiks Zaprešićana nisu iskoristili ni Samobor, koji su na svom travnjaku izgubili od Gaj Mače (1:2). I u ovom susretu domaćin je poveo pogotkom Kotarski, zanimljivo u istoj minuti kao kada je pao vodeći pogodak Inkera. Gosti su izjednačili pogotkom Josip Hmura u 24. minuti, a sva tri boda gostima donio je Stjepan Krznar, strijelac u 54. minuti.

Nakon 17. kola sada vodi Vrapče s 39 bodova, ispred Samobora koji ima dva boda manje, dok su Zaprešićani treći s 36 bodova.

Ključne riječi
gaj Samobor Vrapče Zaprešić Inker Treća liga nogomet

