SRETAN POVRATAK

FOTO Letom iz Rijada vratilo se 123 Hrvata s Bliskog istoka: Suze i zagrljaji u zračnoj luci

Povratak Hrvata
Foto: Marko Prpić/PIXSELL
1/36
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
07.03.2026.
u 22:14

Hrvatski državljani sada su u sigurnosti doma, a pilot i posada ističu da su zadovoljeni profesionalnim i ljudskim ishodom ovog zahtjevnog povratničkog leta.

Zadnjim repatrijacijskim letom s Bliskog istoka vraćena su u subotu navečer u domovinu 123 hrvatska državljana iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije, koji su se ondje zatekli usred američko-izraelskog rata s Iranom.

Zrakoplov Croatia Airlinesa iz Rijada je poletio u subotu iza 15 sati, a u Zagreb je sletio oko 20:30 sa 123 hrvatska državljana te 27 stranih državljana, većinom građana Europske unije, a među njima pet državljana BiH, po četiri iz Njemačke, Češke i Italije i tri državljana Kanade. Prioritet i na ovom letu imale su najranjivije skupine hrvatskih državljana, odnosno djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji. 

Večerašnjim letom u Hrvatsku je vraćano više od 700 njezinih državljana na dva leta Croatia Airlinesa i 3 charter leta u organizaciji Vlade, preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 

Na Bliskom istoku ostali su samo rezidenti, odnosno oni koji tamo žive i rade, a vraćeni su svi hrvatski državljani koji su se tamo zatekli i zatražili reparijaciju.
Putnici evakuacija Hrvatska povratak

Avatar nisam_robot
nisam_robot
22:59 07.03.2026.

U Njemačkoj svi oni moraju platiti 500 eur po osobi. Nadam se da njihove acanture i naslikavanja ne moraju plaćati porezni obveznici. Ipak su svi oni tako multi...štošta, imućni i pametni.... pa im ne treba država plaćati letove.

ležeći žandar
22:50 07.03.2026.

Najbolje mi je na slici- zastava.

Avatar rubinet
rubinet
22:25 07.03.2026.

Dobro nam došli, drage naše Hrvatice i dragi naši Hrvati. Hrvatska, mati, prima vas u svoje skute. Ona je uvijek tu.

