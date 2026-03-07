Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HOROR SCENA

VIDEO Užasna ozljeda na utakmici HNL-a: Nogometaša odvezli s terena, igrači se hvatali za glavu

Zagreb: Utakmica NK Lokomotiva i NK Varaždin u 25. kolu Prve HNL
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.03.2026.
u 18:54

Do kobnog trenutka došlo je kada je Mamut, u želji da prvi stigne do lopte, uklizao prema golmanu Lokomotive Posavcu. Pritom je naletio na golmana Lokosa te su obojica ostala ležati na travnjaku

Napadač Varaždina Ivan Mamut teško se ozlijedio u 25. minuti utakmice 25. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Lokomotive na Maksimiru. Mamut je gadno stradao u sudaru s domaćim golmanom Josipom Posavcem, nakon čega je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Do kobnog trenutka došlo je kada je Mamut, u želji da prvi stigne do lopte, uklizao prema golmanu Lokomotive Posavcu. Pritom je naletio na golmana Lokosa te su obojica ostala ležati na travnjaku. Posavec se pridigao, dok je Mamut dulje ostao na tlu. Lokomotivin  Kolinger prvi je signalizirao prema klupama da je situacija teška, nakon čega su na teren ušli liječnici s vozilom i nosilima.

Mamutu je palac puknuo na nekoliko mjesta. Budući da je prizor bio uznemirujuć, igrači su se hvatali za glavu. Nakon pružene pomoći Mamut je ustao i sjeo na vozilo. Sudac mu je zbog prekršaja pokazao žuti karton, nakon čega je odvezen do kola hitne pomoći. Video možete pogledati OVDJE

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
Ključne riječi
HNL Varaždin Lokomotiva

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!