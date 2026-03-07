VIDEO Užasna ozljeda na utakmici HNL-a: Nogometaša odvezli s terena, igrači se hvatali za glavu

Napadač Varaždina Ivan Mamut teško se ozlijedio u 25. minuti utakmice 25. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Lokomotive na Maksimiru. Mamut je gadno stradao u sudaru s domaćim golmanom Josipom Posavcem, nakon čega je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Do kobnog trenutka došlo je kada je Mamut, u želji da prvi stigne do lopte, uklizao prema golmanu Lokomotive Posavcu. Pritom je naletio na golmana Lokosa te su obojica ostala ležati na travnjaku. Posavec se pridigao, dok je Mamut dulje ostao na tlu. Lokomotivin Kolinger prvi je signalizirao prema klupama da je situacija teška, nakon čega su na teren ušli liječnici s vozilom i nosilima.

Mamutu je palac puknuo na nekoliko mjesta. Budući da je prizor bio uznemirujuć, igrači su se hvatali za glavu. Nakon pružene pomoći Mamut je ustao i sjeo na vozilo. Sudac mu je zbog prekršaja pokazao žuti karton, nakon čega je odvezen do kola hitne pomoći. Video možete pogledati OVDJE.