Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIVŠI KLUB

Vatreni iskreno: Moj privatni život započeo je tamo i bilo mi je teški zabiti im pogodak

LaLiga - Osasuna v Real Madrid
VINCENT WEST/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.03.2026.
u 23:30

Budimir je došao iz Italije na taj mediteranski otok u siječnju 2019. te je ondje ostao do listopada 2020. Tada je obukao dres Osasune, postao njen najbolji strijelac, ali je tek sada uspio prvi put zatresti mrežu Mallorce

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir, koji je u subotu u 94. minuti zabio izjednačujući gol za Osasunu u remiju 2-2 s Mallorcom, rekao je da je sretan što je napokon uspio postići pogodak svom bivšem klubu.

„Uvijek je teško igrati protiv Mallorce, posebno meni, jer sam svoje prve korake u Španjolskoj napravio u Mallorci“, izjavio je 34-godišnji hrvatski reprezentativac za medije Osasune.

„Moj privatni život je počeo na Mallorci. Moji prijatelji još uvijek igraju ondje. Volim ih kao igrače te je uvijek teško igrati protiv njih“, dodao je.

Budimir je došao iz Italije na taj mediteranski otok u siječnju 2019. te je ondje ostao do listopada 2020. Tada je obukao dres Osasune, postao njen najbolji strijelac, ali je tek sada uspio prvi put zatresti mrežu Mallorce.

„Bilo mi je teško zabiti im. Eto, trebalo mi je četiri ili pet godina da im zabijem, a konačno sam to učinio danas pa sam sretan zbog toga. Taj je gol pomogao da osvojimo bod“, rekao je Budimir koji je zabio 15 golova u 29 utakmica ove sezone. U Španjolskoj je tijekom karijere najviše puta zabio Villarrealu, Celti Vigo, Alavesu i Cadizu, svakom po šest golova.

Nogometaši Mallorce vodili su do 89. minute 2-0 kod Osasune u dvoboju 27. kola španjolskog prvenstva, ali je utakmica završila bez pobjednika.

„Bila je to teška utakmica, protiv zahtjevnog suparnika, koji je u situaciji u kakvoj jest“, rekao je Budimir o momčadi koja se nalazi u zoni ispadanja. Osasuna je s druge strane na solidnom desetom mjestu, odnosno sredini tablice.

„Naravno, nakon 0-2 je teško igrati, ali trebamo biti ponosni na sebe i svoj mentalitet. Nastojali smo preokrenuti rezultat, odvesti utakmicu u drugom smjeru“, rekao je Budimir.

Pohvalio je Osasunine navijače i ambijent na stadionu El Sadar.

„Bili su fantastični, kada smo gubili snažno su nas podržavali i tako pomogli da ovaj bod ostavimo doma“, rekao je.

„Trebamo biti sretni s time, premda je potrebno biti bolji u nekim stvarima, što ćemo analizirati“, zaključio je.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
Ključne riječi
nogomet Osasuna Ante Budimir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!